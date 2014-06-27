گزارش مهر از "ترین"‌های مرحله گروهی جام بیستم/ هلند اول شد، ایران بیست و هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 2014 برزیل بامداد جمعه با برگزاری 2 مسابقه از گروه H به پایان رسید و تکلیف تیمهای صعود کننده به مرحله یکهشتم نهایی این مسابقات مشخص شد که بر اساس نتایجی که تیمهای در گروههای خود بدست آوردند، تیم هلند با 3 پیروزی، 10 گل زده و 3 گل خورده بهترین تیم و استرالیا بدون امتیاز، یک گل زده و 10 گل خورده بدترین تیم جام در مرحله نخست بود.
همچنین هلند بهترین تیم اروپا، کلمبیا بهترین تیم آمریکای جنوبی، الجزایر بهترین تیم آفریقا، کاستاریکا و مکزیک مشترکا بهترین تیمهای آمریکای شمالی و منطقه کونکاکاف و کرهجنوبی بهترین تیم آسیا شدند.
انگلستان بدترین تیم اروپایی، اکوادور بدترین تیم آمریکای جنوبی، کامرون بدترین تیم آفریقا، استرالیا بدترین تیم آسیا و هندوراس بدترین تیم آمریکای شمالی و منطقه کونکاکاف لقب گرفتند.
ردهبندی برترینهای جام به ترتیب کسب امتیازی به شرح زیر است:
1- هلند، 2- کلمبیا، 3- آرژانتین و 4- بلژیک با 9 امتیاز
5- فرانسه، 6- آلمان، 7- برزیل، 8- مکزیک و 9- کاستاریکا با 7 امتیاز
10- شیلی، 11- سوئیس و 12- اروگوئه با 6 امتیاز
13- الجزایر، 14- آمریکا، 15- نیجریه، 16- اکوادور،17- یونان، 18- پرتغال با 4 امتیاز
19- کرواسی، 20: بوسنی،21- ساحل عاج، 22- ایتالیا و 23- اسپانیا با 3 امتیاز
24- روسیه با 2 امتیاز
25- غنا، 26- انگلیس،27- کرهجنوبی، 28- ایران و 29- ژاپن با یک امتیاز
30- استرالیا، 31- هندوراس و 32- کامرون بدون امتیاز
"ترین"های جام بیستم به شرح زیر است:
بهترین گلزنان:
نیمار، لیونل مسی و توماس مولر با 4 گل زده
سریعترین گل جام: کلینت دمپسی در ثانیه 32 دیدار آمریکا برابر غنا
دیرترین گل جام: سیلوستره وارهلا (5+ 90) برای پرتغال در بازی با آمریکا
بیشترین انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین: لیونل مسی (3 مرتبه)
بیشترین گل زده در یک بازی: شردان شکیری از سوئیس و توماس مولر از آلمان (3 گل زده در یک بازی)
بیشترین قضاوت: راوشان ایرماتوف (ازبکستان) و نستور پیتانا (آرژانتین) با 3 قضاوت
بهترین تیم: هلند با 9 امتیاز، 10 زده، 3 خورده و تفاضل گل 7+
بیشترین برد: هلند، کلمبیا، آرژانتین و بلژیک با 3 برد
کمترین باخت: برزیل، هلند، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، فرانسه، آرژانتین، آلمان و مکزیک بدون باخت
کمترین تساوی: 15 تیم این مسابقات را بدون کسب تساوی به پایان رساندند
بیشترین زده: هلند با 10 گل زده
کمترین خورده: مکزیک، بلژیک و کاستاریکا با یک گل خورده
بیشترین امتیاز: هلند، کلمبیا، آرژانتین و بلژیک با 9 امتیاز
بهترین تفاضل گل: هلند و کلمبیا با تفاضل گل 7+
پرگلترین بازی: فرانسه 5 - سوئیس 2
بدترین تیم: کامرون بدون امتیاز و تفاضل گل 8-
کمترین برد: کامرون، استرالیا، ژاپن، ایران، کرهجنوبی، انگلستان، هندوراس و غنا بدون برد
بیشترین باخت: استرالیا، کامرون و هندوراس با 3 باخت
بیشترین تساوی: روسیه با دو تساوی
کمترین زده: ایران، هندوراس، کامرون و استرالیا با یک گل زده
بیشترین خورده: استرالیا با 10 گل خورده
کمترین امتیاز: استرالیا، کامرون و هندوراس بدون امتیاز
بیشترین تفاضل گل: کامرون تفاضل 8-
کم گلترین بازی: نیجریه - ایران، انگلیس - کاستاریکا، مکزیک - برزیل و ژاپن - یونان (نتیجه همه این دیدارهای صفر - صفر شد)
بیشترین کارت زرد: هندوراس با 7 کارت زرد
بیشترین کارت قرمز: ایتالیا، پرتغال، بلژیک، یونان، اروگوئه، هندوراس، کامرون، کرواسی و اکوادور با یک کارت قرمز
خشنترین تیم: هندوراس با 7 کارت زرد و یک کارت قرمز
به گزارش خبرنگار مهر، جدول ردهبندی گروههای هشت گانه مرحله نخست رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل به شرح زیر است:
جدول ردهبندی گروه A
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|برزیل
|3
|2
|1
|-
|7
|2
|5
|7
|2
|مکزیک
|3
|2
|1
|-
|4
|1
|3
|7
|3
|کرواسی
|3
|1
|-
|2
|6
|6
|-
|3
|4
|کامرون
|3
|-
|-
|3
|1
|9
|8-
|-
جدول ردهبندی گروه B
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|هلند
|3
|3
|-
|-
|10
|3
|7
|9
|2
|شیلی
|3
|2
|-
|-
|5
|3
|2
|6
|3
|اسپانیا
|3
|1
|-
|2
|4
|7
|3-
|3
|4
|استرالیا
|3
|-
|-
|3
|3
|9
|6-
|-
جدول ردهبندی گروه C
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|کلمبیا
|3
|3
|-
|-
|9
|2
|7
|9
|2
|یونان
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|2-
|4
|3
|ساحل عاج
|3
|1
|-
|2
|4
|5
|1-
|3
|4
|ژاپن
|3
|-
|1
|2
|2
|6
|4-
|1
جدول ردهبندی گروه D
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|کاستاریکا
|3
|2
|1
|-
|4
|1
|3
|7
|2
|اروگوئه
|3
|2
|-
|1
|4
|4
|-
|6
|3
|ایتالیا
|3
|1
|-
|2
|2
|3
|1-
|3
|4
|انگلستان
|3
|-
|1
|2
|2
|4
|2-
|1
جدول ردهبندی گروه E
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|فرانسه
|3
|2
|1
|-
|8
|2
|6
|7
|2
|سوئیس
|3
|2
|-
|1
|7
|6
|0
|6
|3
|اکوادور
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|4
|هندوراس
|3
|-
|-
|3
|1
|8
|7-
|-
جدول ردهبندی گروه F
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|آرژانتین
|3
|3
|-
|-
|6
|3
|3
|9
|2
|نیجریه
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|-
|4
|3
|بوسنی
|3
|1
|-
|2
|4
|4
|-
|3
|4
|ایران
|3
|-
|1
|2
|1
|4
|3-
|1
جدول ردهبندی گروه G
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|آلمان
|3
|2
|1
|-
|7
|2
|5
|7
|2
|آمریکا
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|-
|4
|3
|پرتغال
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|3-
|4
|4
|غنا
|3
|-
|1
|2
|4
|6
|2-
|1
جدول ردهبندی گروه H
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|بلژیک
|3
|3
|-
|-
|4
|1
|3
|9
|2
|الجزایر
|3
|1
|1
|1
|6
|5
|1
|4
|3
|روسیه
|3
|-
|2
|1
|2
|3
|1-
|2
|4
|کرهجنوبی
|3
|-
|1
|2
|3
|6
|3-
|1
نظر شما