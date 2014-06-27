گزارش مهر از "ترین"‌های مرحله گروهی جام بیستم/ هلند اول شد، ایران بیست و هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 2014 برزیل بامداد جمعه با برگزاری 2 مسابقه از گروه H به پایان رسید و تکلیف تیم‌های صعود کننده به مرحله یک‌هشتم نهایی این مسابقات مشخص شد که بر اساس نتایجی که تیم‌های در گروه‌های خود بدست آوردند، تیم‌ هلند با 3 پیروزی، 10 گل زده و 3 گل خورده بهترین تیم و استرالیا بدون امتیاز، یک گل زده و 10 گل خورده بدترین تیم جام در مرحله نخست بود.

همچنین هلند بهترین تیم اروپا، کلمبیا بهترین تیم آمریکای جنوبی، الجزایر بهترین تیم آفریقا، کاستاریکا و مکزیک مشترکا بهترین تیم‌‎های‌ آمریکای شمالی و منطقه کونکاکاف و کره‌‎جنوبی بهترین تیم آسیا شدند.

انگلستان بدترین تیم اروپایی، اکوادور بدترین تیم آمریکای جنوبی، کامرون بدترین تیم آفریقا، استرالیا بدترین تیم آسیا و هندوراس بدترین تیم آمریکای شمالی و منطقه کونکاکاف لقب گرفتند.

رده‌بندی برترین‌های جام به ترتیب کسب امتیازی به شرح زیر است:

1- هلند، 2- کلمبیا، 3- آرژانتین و 4- بلژیک با 9 امتیاز

5- فرانسه، 6- آلمان، 7- برزیل، 8- مکزیک و 9- کاستاریکا با 7 امتیاز

10- شیلی، 11- سوئیس و 12- اروگوئه با 6 امتیاز

13- الجزایر، 14- آمریکا، 15- نیجریه، 16- اکوادور،17- یونان، 18- پرتغال با 4 امتیاز

19- کرواسی، 20: بوسنی،21- ساحل عاج، 22- ایتالیا و 23- اسپانیا با 3 امتیاز

24- روسیه با 2 امتیاز

25- غنا، 26- انگلیس،27- کره‌جنوبی، 28- ایران و 29- ژاپن با یک امتیاز

30- استرالیا، 31- هندوراس و 32- کامرون بدون امتیاز

"ترین"‌های جام بیستم به شرح زیر است:

بهترین گلزنان:

نیمار، لیونل مسی و توماس مولر با 4 گل زده

سریع‌ترین گل جام: کلینت دمپسی در ثانیه 32 دیدار آمریکا برابر غنا

دیرترین گل جام: سیلوستره واره‌لا (5+ 90) برای پرتغال در بازی با آمریکا

بیشترین انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین: لیونل مسی (3 مرتبه)

بیشترین گل زده در یک بازی: شردان شکیری از سوئیس و توماس مولر از آلمان (3 گل زده در یک بازی)

بیشترین قضاوت: راوشان ایرماتوف (ازبکستان) و نستور پیتانا (آرژانتین) با 3 قضاوت

بهترین تیم: هلند با 9 امتیاز، 10 زده، 3 خورده و تفاضل گل 7+

بیشترین برد: هلند، کلمبیا، آرژانتین و بلژیک با 3 برد

کمترین باخت: برزیل، هلند، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، فرانسه، آرژانتین، آلمان و مکزیک بدون باخت

کمترین تساوی: 15 تیم این مسابقات را بدون کسب تساوی به پایان رساندند

بیشترین زده: هلند با 10 گل زده

کمترین خورده: مکزیک، بلژیک و کاستاریکا با یک گل خورده

بیشترین امتیاز: هلند، کلمبیا، آرژانتین و بلژیک با 9 امتیاز

بهترین تفاضل گل: هلند و کلمبیا با تفاضل گل 7+

پرگل‌ترین بازی: فرانسه 5 - سوئیس 2

بدترین تیم: کامرون بدون امتیاز و تفاضل گل 8-

کمترین برد: کامرون، استرالیا، ژاپن، ایران، کره‌‎جنوبی، انگلستان، هندوراس و غنا بدون برد

بیشترین باخت: استرالیا، کامرون و هندوراس با 3 باخت

بیشترین تساوی: روسیه با دو تساوی

کمترین زده: ایران، هندوراس، کامرون و استرالیا با یک گل زده

بیشترین خورده: استرالیا با 10 گل خورده

کمترین امتیاز: استرالیا، کامرون و هندوراس بدون امتیاز

بیشترین تفاضل گل: کامرون تفاضل 8-

کم گل‌ترین بازی: نیجریه - ایران، انگلیس - کاستاریکا، مکزیک - برزیل و ژاپن - یونان (نتیجه همه این دیدارهای صفر - صفر شد)

بیشترین کارت زرد: هندوراس با 7 کارت زرد

بیشترین کارت قرمز: ایتالیا، پرتغال، بلژیک، یونان، اروگوئه، هندوراس، کامرون، کرواسی و اکوادور با یک کارت قرمز

خشن‌ترین تیم: هندوراس با 7 کارت زرد و یک کارت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، جدول رده‌بندی گروه‌های هشت گانه مرحله نخست رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل به شرح زیر است:

جدول رده‌بندی گروه A

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 برزیل 3 2 1 - 7 2 5 7 2 مکزیک 3 2 1 - 4 1 3 7 3 کرواسی 3 1 - 2 6 6 - 3 4 کامرون 3 - - 3 1 9 8- -

جدول رده‌بندی گروه B

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 هلند 3 3 - - 10 3 7 9 2 شیلی 3 2 - - 5 3 2 6 3 اسپانیا 3 1 - 2 4 7 3- 3 4 استرالیا 3 - - 3 3 9 6- -

جدول رده‌بندی گروه C

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 کلمبیا 3 3 - - 9 2 7 9 2 یونان 3 1 1 1 2 4 2- 4 3 ساحل عاج 3 1 - 2 4 5 1- 3 4 ژاپن 3 - 1 2 2 6 4- 1

جدول رده‌بندی گروه D

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 کاستاریکا 3 2 1 - 4 1 3 7 2 اروگوئه 3 2 - 1 4 4 - 6 3 ایتالیا 3 1 - 2 2 3 1- 3 4 انگلستان 3 - 1 2 2 4 2- 1

جدول رده‌بندی گروه E

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 فرانسه 3 2 1 - 8 2 6 7 2 سوئیس 3 2 - 1 7 6 0 6 3 اکوادور 3 1 1 1 3 3 0 4 4 هندوراس 3 - - 3 1 8 7- -

جدول رده‌بندی گروه F

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 آرژانتین 3 3 - - 6 3 3 9 2 نیجریه 3 1 1 1 3 3 - 4 3 بوسنی 3 1 - 2 4 4 - 3 4 ایران 3 - 1 2 1 4 3- 1

جدول رده‌بندی گروه G

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 آلمان 3 2 1 - 7 2 5 7 2 آمریکا 3 1 1 1 4 4 - 4 3 پرتغال 3 1 1 1 4 7 3- 4 4 غنا 3 - 1 2 4 6 2- 1

جدول رده‌بندی گروه H