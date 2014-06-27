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۶ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۴

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

گزارش مهر از "ترین"‌های مرحله گروهی جام بیستم/ هلند اول شد، ایران بیست و هشتم

گزارش مهر از "ترین"‌های مرحله گروهی جام بیستم/ هلند اول شد، ایران بیست و هشتم

مرحله گروهی جام جهانی 2014 برزیل با نتایج نه چندان مطلوب برای آسیایی به پایان رسید زیرا هیچکدام از نمایندگان این قاره راهی مرحله دوم نشدند. البته در ارزیابی کلی عملکرد تیم‌ها در این رقابتها، هلند عنوان بهترین تیم، مسی عنوان بهترین بازیکن و کامرون عنوان بدترین تیم جام را به خود اختصاص دادند. ضمن اینکه ایران بعد از انگلستان که بدترین تیم اروپا بود و کره‌جنوبی بهترین تیم آسیا شد، در رتبه بیست و هشتم این مسابقات قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 2014 برزیل بامداد جمعه با برگزاری 2 مسابقه از گروه H به پایان رسید و تکلیف تیم‌های صعود کننده به مرحله یک‌هشتم نهایی این مسابقات مشخص شد که بر اساس نتایجی که تیم‌های در گروه‌های خود بدست آوردند، تیم‌ هلند با 3 پیروزی، 10 گل زده و 3 گل خورده بهترین تیم و استرالیا بدون امتیاز، یک گل زده و 10 گل خورده بدترین تیم جام در مرحله نخست بود.

همچنین هلند بهترین تیم اروپا، کلمبیا بهترین تیم آمریکای جنوبی، الجزایر بهترین تیم آفریقا، کاستاریکا و مکزیک مشترکا بهترین تیم‌‎های‌ آمریکای شمالی و منطقه کونکاکاف و کره‌‎جنوبی بهترین تیم آسیا شدند.

انگلستان بدترین تیم اروپایی، اکوادور بدترین تیم آمریکای جنوبی، کامرون بدترین تیم آفریقا، استرالیا بدترین تیم آسیا و هندوراس بدترین تیم آمریکای شمالی و منطقه کونکاکاف لقب گرفتند.

رده‌بندی برترین‌های جام به ترتیب کسب امتیازی به شرح زیر است:
1- هلند، 2- کلمبیا، 3- آرژانتین و 4- بلژیک با 9 امتیاز

5- فرانسه، 6- آلمان، 7- برزیل، 8- مکزیک و 9- کاستاریکا با 7 امتیاز

10- شیلی، 11- سوئیس و 12- اروگوئه با 6 امتیاز

13- الجزایر، 14- آمریکا، 15- نیجریه، 16- اکوادور،17- یونان، 18- پرتغال با 4 امتیاز

19- کرواسی، 20: بوسنی،21- ساحل عاج، 22- ایتالیا و 23- اسپانیا با 3 امتیاز

24- روسیه با 2 امتیاز
25- غنا، 26- انگلیس،27- کره‌جنوبی، 28- ایران و 29- ژاپن با یک امتیاز

30- استرالیا، 31- هندوراس و 32- کامرون بدون امتیاز

"ترین"‌های جام بیستم به شرح زیر است:
بهترین گلزنان:
نیمار، لیونل مسی و توماس مولر با 4 گل زده

سریع‌ترین گل جام: کلینت دمپسی در ثانیه 32 دیدار آمریکا برابر غنا
دیرترین گل جام: سیلوستره واره‌لا (5+ 90) برای پرتغال در بازی با آمریکا

بیشترین انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین: لیونل مسی (3 مرتبه)
بیشترین گل زده در یک بازی: شردان شکیری از سوئیس و توماس مولر از آلمان (3 گل زده در یک بازی)
بیشترین قضاوت: راوشان ایرماتوف (ازبکستان) و نستور پیتانا (آرژانتین) با 3 قضاوت

بهترین تیم: هلند با 9 امتیاز، 10 زده، 3 خورده و تفاضل گل 7+

بیشترین برد: هلند، کلمبیا، آرژانتین و بلژیک با 3 برد
کمترین باخت: برزیل، هلند، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، فرانسه، آرژانتین، آلمان و مکزیک بدون باخت
کمترین تساوی: 15 تیم این مسابقات را بدون کسب تساوی به پایان رساندند
بیشترین زده: هلند با 10 گل زده
کمترین خورده: مکزیک، بلژیک و کاستاریکا با یک گل خورده
بیشترین امتیاز: هلند، کلمبیا، آرژانتین و بلژیک با 9 امتیاز
بهترین تفاضل گل: هلند و کلمبیا با تفاضل گل 7+
پرگل‌ترین بازی: فرانسه 5 - سوئیس 2

بدترین تیم: کامرون بدون امتیاز و تفاضل گل 8-

کمترین برد: کامرون، استرالیا، ژاپن، ایران، کره‌‎جنوبی، انگلستان، هندوراس و غنا بدون برد
بیشترین باخت: استرالیا، کامرون و هندوراس با 3 باخت
بیشترین تساوی: روسیه با دو تساوی
کمترین زده: ایران، هندوراس، کامرون و استرالیا با یک گل زده
بیشترین خورده: استرالیا با 10 گل خورده
کمترین امتیاز: استرالیا، کامرون و هندوراس بدون امتیاز
بیشترین تفاضل گل: کامرون تفاضل 8-
کم گل‌ترین بازی: نیجریه - ایران، انگلیس - کاستاریکا، مکزیک - برزیل و ژاپن - یونان (نتیجه همه این دیدارهای صفر - صفر شد)
بیشترین کارت زرد: هندوراس با 7 کارت زرد
بیشترین کارت قرمز: ایتالیا، پرتغال، بلژیک، یونان، اروگوئه، هندوراس، کامرون، کرواسی و اکوادور با یک کارت قرمز
خشن‌ترین تیم: هندوراس با 7 کارت زرد و یک کارت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، جدول رده‌بندی گروه‌های هشت گانه مرحله نخست رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل به شرح زیر است:

جدول رده‌بندی گروه A

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 برزیل 3 2 1 - 7 2 5 7
2 مکزیک 3 2 1 - 4 1 3 7
3 کرواسی 3 1 - 2 6 6 - 3
4 کامرون 3 - - 3 1 9 8- -

جدول رده‌بندی گروه B

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 هلند 3 3 - - 10 3 7 9
2 شیلی 3 2 - - 5 3 2 6
3 اسپانیا 3 1 - 2 4 7 3- 3
4 استرالیا 3 - - 3 3 9 6- -

جدول رده‌بندی گروه C

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 کلمبیا 3 3 - - 9 2 7 9
2 یونان 3 1 1 1 2 4 2- 4
3 ساحل عاج 3 1 - 2 4 5 1- 3
4 ژاپن 3 - 1 2 2 6 4- 1

جدول رده‌بندی گروه D

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 کاستاریکا 3 2 1 - 4 1 3 7
2 اروگوئه 3 2 - 1 4 4 - 6
3 ایتالیا 3 1 - 2 2 3 1- 3
4 انگلستان 3 - 1 2 2 4 2- 1

جدول رده‌بندی گروه E

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 فرانسه 3 2 1 - 8 2 6 7
2 سوئیس 3 2 - 1 7 6 0 6
3 اکوادور 3 1 1 1 3 3 0 4
4 هندوراس 3 - - 3 1 8 7- -

جدول رده‌بندی گروه F

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 آرژانتین 3 3 - - 6 3 3 9
2 نیجریه 3 1 1 1 3 3 - 4
3 بوسنی 3 1 - 2 4 4 - 3
4 ایران 3 - 1 2 1 4 3- 1

جدول رده‌بندی گروه G

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 آلمان 3 2 1 - 7 2 5 7
2 آمریکا 3 1 1 1 4 4 - 4
3 پرتغال 3 1 1 1 4 7 3- 4
4 غنا 3 - 1 2 4 6 2- 1

جدول رده‌بندی گروه H

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 بلژیک 3 3 - - 4 1 3 9
2 الجزایر 3 1 1 1 6 5 1 4
3 روسیه 3 - 2 1 2 3 1- 2
4 کره‌جنوبی 3 - 1 2 3 6 3- 1

 

کد مطلب 2320410

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