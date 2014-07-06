مهدی خوش‌نژاد از جمله عکاسان و مستندسازانی است که تجربه حضور در سوریه را داشته است. او در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی حضورش در این کشور توضیح داد: قبلاً وزارت ارشاد کارت خبرنگاری آزاد به متقاضیان عکاسی و مستندسازی می داد که با استفاده از آن می توانستیم مجوزی برای حضور در مناطق جنگی و بحرانی داشته باشیم اما حالا این کارت را نمی دهند و ما هم مجبور شدیم برای کار عکاسی و مستندسازی از «موسسه میثاق» که یک موسسه فرهنگی فعال در این زمینه‌هاست، کارت خبرنگاری بگیریم و عازم شویم.

او درباره ضوابط و قوانین حضور عکاسان در مناطق جنگی خاورمیانه گفت: نیازی به مراجعه به مراکز خاصی نیست هر فردی که علاقه‌مند باشد با معرفی‌نامه موسسه و رسانه متبوعش می تواند راهی این مناطق شود.

خوش‌نژاد تأکید کرد: شما اگر هم به نهادهای مسئول اعلام کنید که عازم چنین سفری هستید هیچ‌گونه حمایتی از شما نمی‌شود و بیشتر سعی می‌کنند که منصرفتان کنند چراکه برایشان مسئولیت هایی به همراه دارد.

این عکاس و مستندساز مهمترین نکته در اعزام به مناطق بحرانی و جنگی خاورمیانه را داشتن راهنما و فرد آشنا به آن مناطق عنوان کرد و یادآور شد: ما با کارتی که از «موسسه میثاق» در اختیار داشتیم وارد سوریه شدیم و آن جا کارت دیگری را به عنوان مجوز به ما دادند که می‌توانستیم با استفاده از آن در سوریه تردد کنیم.

خوش نژاد که چندی پیش همراه با کاروان صلح سوریه به کشورهای مختلف سفر کرده است، گفت: حاصل این سفر ساخت یک فیلم مستند با عنوان «زائران صلح» به کارگردانی آقای اسلام‌زاده است که بر مبنای سه شخصیت محوری از جمله «مادر اگنس»، «محمدرضا زائری» و برنده جایزه نوبل در این کاروان ساخته شده است.

وی افزود: تا حدود یک ماه دیگر تدوین این فیلم مستند انجام خواهد شد و تا پایان تابستان به اتمام خواهد رسید.

او در خاتمه درباره مستندی که در دست ساخت دارد، توضیح داد: کوثر بشراوی از معروفترین اصحاب رسانه در کشورهای عربی است که در شبکه های ماهواره ای چند ملیتی از جمله الجزیره فعالیت داشت و به دلایل اعتقادی و حمایتش از حزب الله لبنان و سیدحسن نصرالله از این رسانه ها طرد شد و من در حال ساخت مستندی از زندگی او و همراهی اش با کاروان صلح سوریه با عنوان «کوثر» هستم که این فیلم مستند در مرکز فرهنگی میثاق تهیه شده و در مراحل پایانی تدوین قرار دارد.