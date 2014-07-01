به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی جوادیان مدیر مسئول انجمن عکاسان بحران است؛ انجمنی که حدود 10 سال پیش بعد از وقوع زلزله بم از سوی تعدادی از عکاسان تشکیل شد اما در طول 5 سال گذشته این انجمن هیچ فعالیتی نداشته است. جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این انجمن و فعال نبودن آن اینگونه توضیح داد: بعد از وقوع زلزله بم این انجمن در سال 83 تشکیل شد و سازمان هلال احمر در آن زمان، دفتری را در اختیار ما گذاشت تا در مواقع بحرانی مثل سیل و زلزله، عکاسان بتوانند در راستای خدمات‌رسانی به مردم فعالیت داشته باشند.

وی افزود: در همان زمانی که زلزله بم به وقوع پیوست پروژه ای را با موضوع مین‌های پاکسازی نشده در شهر سردشت عکاسی و مستندسازی کردیم که بازتاب بسیار خوبی داشت و بودجه خوبی را برای پاکسازی این مین ها اختصاص دادند. تصور ما این بود که تشکیل این انجمن نیز در راستای چنین خدماتی بتواند با حمایت مواجه شود که متأسفانه این گونه نبود.

این عکاس پیشکسوت با بیان این که انجمن عکاسان بحران در حال حاضر هیچ فعالیت خاصی ندارد، گفت: هیئت مدیره این انجمن باید به فعالیت های خودشان ادامه می دادند، اکنون نیز به نظر من بهتر است با حضور اعضای انجمن نشستی را برگزار کنیم که یا به ادامه فعالیت این انجمن فکر کنیم یا نام آن را تغییر دهیم و یا آن را برای همیشه تعطیل اعلام کنیم.

این استاد دانشگاه درباره مشکلاتی که انجمن عکاسان بحران با آن روبروست توضیح داد: مشکلات بسیار است، یکی از این مشکلات این است که انجمن عکاسان بحران انتفاعی نیست که بتواند هزینه کند، مشکل دوم این است که عکاسان نسل بعدی دغدغه ای برای حضور و فعالیت در این انجمن نداشتند، هیئت مدیره قبلی هم به نظر من برنامه ریزی خاصی در این زمینه نداشت.

جوادیان تأکید کرد که این انجمن حدود 5 سالی است که فعالیتی نداشته است و دفتری که از سوی هلال احمر در اختیار این انجمن بوده نیز به آنها تحویل داده شده است.

این عکاس خبری درباره امکانات احتمالی چنین انجمنی برای حمایت از عکاسانی که قصد عکاسی از بحران های خاورمیانه را دارند گفت: این انجمن هیچ بودجه ای برای اعزام عکاسان و عکاسی از بحران ها و جنگهای خاورمیانه در اختیار نداشت، بلکه تنها کاری که می توانستیم انجام دهیم این بود که برای نهادهای مسئول از جمله معاونت فرهنگی وزارت کشور یا بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس طرح موضوع می کردیم و پیشنهاد می دادیم که ما گروه تخصصی عکاسی در اختیار داریم و قصد انجام چنین پروژه ای را داریم و آنها می توانند به لحاظ مالی از این پروژه حمایت کنند.

او در پاسخ به این که متولی عکاسی بحران در ایران چه نهادی است؟ گفت: هیچ متولی در زمینه عکاسی بحران در ایران نداریم، تنها انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس به صورت خودجوش در این زمینه فعالیت هایی را داشته است و تاکنون یکی دو عکاس را به سوریه اعزام کرده است.

این عضو هیئت موسس انجمن های مختلف عکاسی در ادامه افزود: در حالی که علما برای مبارزه با داعش فتوای جهاد در عراق داده اند اما هیچ عکاسی نداریم که بتوانیم اعزام کنیم تا از چنین حرکتی که آغاز شده است، عکاسی کند.

جوادیان در خاتمه درباره چگونگی اعزام عکاسان به مناطق بحرانی هم گفت: عکاسان تنها نیاز به یک مجوز از یک سازمان و نهاد رسمی دارند که بتوانند با ارائه آن مجوز در منطقه بحرانی عکاسی کنند.