کاووس صادقلو رئیس انجمن عکاسان مطبوعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان حمایت این انجمن از عکاسانی که علاقه مند اعزام به مناطق جنگی و بحرانی و به طور مثال این روزها آماده عکاسی از اتفاقات غزه هستند، توضیح داد: بسیاری از عکاسان از خدمات انجمن عکاسان مطبوعات ایران مطلع نیستند. ما برای همه عکاسانی که قصد رفتن به مناطق جنگی و دیگر کشورها برای عکاسی را دارند، معرفی نامه و کارت بین المللی خبرنگاری صادر می کنیم تا شرایط حضورشان در کشور مقصد تسهیل شود این در حالی است که بسیاری از عکاسان از این خدمات آگاه نیستند.

وی افزود: در طول 15 سال گذشته تا امروز عکاسان بسیاری با استفاده از معرفی نامه و کارت خبرنگاری بین المللی این انجمن توانسته اند در دیگر کشورها عکاسی کنند که سوریه، عراق، افغانستان و سومالی از جمله این کشورها بوده است.

داور جشنواره های مختلف عکاسی با ذکر خاطره ای در این زمینه عنوان کرد: یکی از عکاسان اعزامی به سوریه گرفتار شد و طی تماسی با انجمن ما اعلام کرد که اگر عکاسی من از سوریه با تأیید شما همراه نباشد، من را به عنوان جاسوس می شناسند و دردسر برایم ایجاد می شود و همان موقع ما با ارسال معرفی نامه ای از سوی این انجمن و همچنین وزارت امور خارجه و برقراری تماس با سفارت ایران در سوریه مانع بروز دردسر برای این عکاس شدیم.

صادقلو با تأکید بر لزوم همکاری عکاسان با این انجمن یادآور شد: اگر ما بدانیم که عکاسان به چه چیزهایی نیاز دارند، بهتر می توانیم به آنها کمک کنیم اما این نیازها عنوان نمی شود و برخی عکاسان تصور می کنند که خودشان به تنهایی می توانند از پس مشکلاتشان در کشور مقصد برآیند و به همین دلیل دچار مشکلاتی می شوند که پس از آن به یاد انجمن عکاسان مطبوعات و نهادهای مرتبط می افتند و آنگاه از نبود حمایت این نهادها انتقاد می‌کنند.

این عکاس با اشاره به خدمات این انجمن در راستای اعزام به کشورهای درگیر جنگ خاورمیانه بیان کرد: عکاسان بسیاری سراغ انجمن عکاسان مطبوعات آمده‌اند و معرفی‌نامه برای حضور در سوریه، عراق، افغانستان و ....دریافت کرده و شرایط دریافت ویزا برایشان تسهیل شده است اما متأسفانه گاهی این اعتمادسازی میان انجمن، نهادهای مرتبط و عکاسان وجود ندارد و بر همین اساس، عکاسان مسیر اشتباه را در پیش می گیرند.

او بر لزوم اعتمادسازی میان انجمن های عکاسی، معاونت مطبوعاتی و عکاسان تأکید کرد و گفت: لازم است که ما همه به هم اعتماد کنیم و این اعتمادسازی کمی زمان‌بر است و امیدوارم که در آینده این ساختار بتواند شکل درستی به خودش بگیرد.

رئیس انجمن عکاسان مطبوعات ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره حمایت مادی از این عکاسان بیان کرد: انجمن توان حمایت مالی از عکاسان اعزامی به جنگهای خاورمیانه را ندارد و تنها می‌توانیم موانع حضور این عکاسان در کشور مقصد را برطرف کنیم.

او درباره رایزنی با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در زمینه حمایت از عکاسان برای اعزام به مناطق بحرانی و جنگ‌های دیگر کشورها به ویژه در خاورمیانه توضیح داد: در دولت قبل جلساتی را در این زمینه داشتیم و در مواردی که می توانستیم کمک گرفتیم که البته شامل کمک های مادی نبود، اما در دولت جدید تاکنون جلسه ای در این زمینه نداشته ایم.



او با تأکید بر اهمیت پرداختن به موضوع اعزام عکاسان به جنگ های خاورمیانه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد متذکر شد: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در تسهیل امور اعزام عکاسان به دیگر کشورها به خصوص در مناطق جنگی خاورمیانه حرف اول را می زند همان طور که بارها اتفاق افتاده عکاسان نیاز به تأیید معرفی نامه انجمن از سوی معاونت مطبوعاتی ارشاد داشته اند، چون برخی کشورها تأیید وزارت ارشاد را مطالبه می کنند، همچنین به لحاظ مالی شاید معاونت مطبوعاتی قدرت بیشتری برای حمایت مادی از عکاسان داشته باشد.

این عکاس خبری به چگونگی روند کار آژانس های خبری دنیا در ثبت رویدادهای خاورمیانه اشاره کرد و گفت: آژانس های خبری دنیا از جمله فرانسه معمولاً از عکاسان بومی در ثبت وقایع خاورمیانه استفاده می کنند اما در ایران آژانس های خبری با توجه به اهمیت مسائل مادی و همچنین رعایت نکردن کپی رایت ترجیح می دهند از تصاویر آژانس های خارجی استفاده کنند.

او اضافه کرد: به نظر من حمایت مالی از عکاسان، وظیفه معاونت مطبوعاتی نیست چون مطبوعات و نشریات فروش دارند و آگهی می گیرند بنابراین می توانند قدرتمند عمل کنند و آثار مورد نیازشان را از عکاسان بخرند.

صادقلو به لزوم توجه به سرنوشت آثار عکاسان اعزامی به دیگر کشورها هم اشاره کرد وگفت: آثار عکاسانی که اعزام می شوند باید در جایی منتشر شود ولی چه رسانه ای حاضر است با خرید این آثار، آنها را منتشر کند بنابراین باید بازار عکس های خبری وجود داشته باشد تا بتواند مباحث مالی آن را حل کند و تا زمانی که این موضوع حل نشود، هزینه کردن دولت برای اعزام عکاسان به مناطق جنگی خاورمیانه نیز بی فایده است.

او در خاتمه تأکید کرد: همه آژانس های خبری دنیا در زمینه ثبت رویدادهای منطقه خاورمیانه کاملاً هدفمند فعالیت دارند اما در ایران فعالیت های ما در این زمینه هدفمند نیست.



