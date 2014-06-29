محورهای اقتصاد مقاومتی در قرآن تبیین شد/ قرآن بر سرشار بودن منابع طبیعی تأکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «اقتصاد مقاومتی و قرآن» عصر شنبه 7 تیرماه با حضو مسعود حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی در بیست و دومین نمایشگاه قرآن کریم در سالن هویزه باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.



حیدری در این نشست با اشاره به ارکان اقتصاد در قرآن گفت: اقتصاد در قرآن 5 محور دارد که شامل منابع، برنامه ریزی و تولید، توزیع، رشد و مصرف می شود. منابع به چهار بخش طبیعی، انسانی، مالی و فیزیکی تقسیم بندی می شود، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که منابع جهان محدود است اما برخلاف این نظر، قرآن نظر دیگری مبنی بر سرشار بودن منابع طبیعی دارد اما اینکه نمی توانیم به درستی از این منافع استفاده کنیم به دلیل عدم مدیریت صحیح است. باید بتوانیم منابع طبیعی را مدیریت کنیم تا بتوانیم از سایر محورها استفاده کنیم.



وی در مورد انعکاس موضوع تولید و برنامه ریزی در قرآن کریم نیز گفت: حضرت یوسف(ع) بهترین برنامه را در اقتصاد داشتند همانطور که در آیه ای از سوره یوسف در مورد هفت سال برنامه ریزی برای تولید مطالبی بیان شده است.



حیدری با اشاره به آیه 29 سوره نساء گفت: در این آیه نیز سه توصیه در مورد توزیع، خرید و فروش و تجارت شده است؛ در این آیه بر این اصل تأکید شده است که حق تصرف و دخالت در امور دیگران جایز نیست؛ همچنین تصرف در اموال تنها زمانی می تواند رخ دهد که در آن تجارتی باشد.



این کارشناس اقتصادی، سومین توصیه آیه 29 سوره نساء را تجارت بر پایه رضایت طرفین عنوان کرد و افزود: اصل سوم همان اصل برابری و تجارت برد ـ برد را نشان می دهد؛ برد ـ برد یعنی اینکه اگر کسی شما را مجبور به انجام تجارت کرد، یک بار تجارت رخ می دهد اما این تجارت ادامه نخواهد داشت.



حیدری در مورد رویکرد مصرف نیز گفت: آیه معروفی در این زمینه وجود دارد که به انسان ها توصیه کرده بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید؛ این آیه نشان‌دهنده رویکرد مصرف در عرصه اقتصاد است.



وی با بیان اینکه مسئله رشد در قرآن بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، اظهار کرد: رشد در مورد توسعه و سازندگی بسیار تأکید شده و می توان معنای آن را هم‌سنخ با اقتصاد مقاومتی دانست.

حیدری با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد مقاوم و پایدار است، گفت: ساده ترین فرمول مقاوم سازی اقتصادی زمینه سازی در عرصه معدن، کشاورزی و صنایع تخصصی هر کشور است که در ایران که بر نفت اتکا دارد، اقتصاد مقاومتی در واقع کاهش وابستگی به نفت خواهد بود. لازم است زمینه های تجارت خارجی فراهم شود اما این مسئله میسر نخواهد شد مگر اینکه بتوانیم مذاکره کننده تربیت کنیم.