تبلیغ دین زمانی اثرگذار است که آمادگی ذهنی آن برای مردم ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی ایازی محقق و مولف حوزه علوم قرآن و حدیث در نشست تخصصی «رابطه قرآن و فرهنگ زمانه» که در سالن کنفرانس بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برگزار شد، گفت: یکی از مباحثی که امروز در حوزه مطالعات قرآنی مطرح شده این است که اگر قرآن هزار و 400 سال پیش در منطقه‌ای دورافتاده به نام عربستان و در بین مردمی که به لحاظ فرهنگی، اعتقادی و علمی در نهایت جاهلیت بوده‌اند نازل شده است، آیا در عین حال قرآن کریم امروز برای بشریت و جهان و قرن امروز حرف و سخن تازه‌ای برای گفتن دارد؟

وی افزود: بحث رابطه قرآن و فرهنگ زمانه از آن جهت اهمیت دارد که برخی از نویسندگان دسته‌ای از آیات را در همین زمینه مطرح کرده‌اند که در این آیات جلوه‌های فرهنگی مردم آن مناطق و زمان بوده است و همچنین مردم در زمان‌های گذشته مسائلی داشته‌اند که دیگر مسائل مردم این زمان نیست و مردم از آن عبور کرده‌اند.

حجت‌الاسلام ایازی ادامه داد: به طور مثال یکی از عاداتی که عرب‌ها داشته‌اند تحقیر زنان بوده است و عرب جاهلیت وجود زن را ننگ می‌دانست اما بحث تقحیر زنان امروز دیگر در جوامع مطرح نیست و مسئله امروز جامعه دیگر این نیست که زن ارزشی نداشته باشد و شرایط زنان امروز نسبت به گذشته کاملا تفاوت پیدا کرده است؛ هرچند به نظر می‌رسد امروزه هم زنان حقوق خود را بازنیافته‌اند.

وی در ادامه عنوان کرد: یکی دیگر از مسائلی که در گذشته وجود داشته اما در جامعه امروز وجود ندارد مسئله برده‌داری بوده است که البته برده‌داری حتی تا 50 سال پیش نیز مشکل جوامع بوده است.

این قرآن پژوه با بیان اینکه تبلیغ دین زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که آمادگی ذهنی برای مردم وجود داشته باشد، عنوان کرد: قرآن زمانی که خواسته است با مردم ارتباط برقرار کند با زبان خودشان با آنها صحبت کرده است؛ هیچ پیامبری سخن نمی‌گوید مگر اینکه با مردم خودشان با زبان خودشان صحبت کند.

وی افزود: اگر صحبتی که در قرآن می‌شود مفهوم و جاذبه نداشته باشد هیچ رابطه‌ای برقرار نمی‌شود و البته باید مسائلی مطرح شود که مردم درگیر آنها هستند؛ قرآن کریم همواره به گونه‌ای با مخاطبان خود صحبت کرده که تأثیرگذار باشد و برای مخاطبان جاذبه داشته باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: این تعبیرها، مسئله زمانه و جاذبه است که قرآن می‌خواهد با تعابیر مختلفی که نسبت به مسائل متفاوت دارد ایجاد جاذبه کند. قرآن به زبان مخاطبان صحبت می‌کند تا آنها را با زبان خودشان با مسائل مختلف آشنا کند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: قرآن مسائلی را مطرح کرده که هیچ‌گاه کهنه نمی‌شود، همانند دعوت به عدالت، آزادی و کرامت انسان؛ نکته دیگری که در این رابطه باید عنوان کنم این است که جلوه‌های فرهنگ قرآنی اختصاص به زمان نزول حدیث وحی ندارد بلکه این مسائل به واقع‌بینانه‌ترین شکل ممکن بیان شده که برای جامعه امروز نیز کاربرد دارد.

