گفتگو با بازیکنی که حسرت به دل از برزیل برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم بیک زاده بازیکنی بود که پس از قرعه کشی جام جهانی و همگروهی ایران با آرژانتین به خاطر پست بازی اش و رویارویی احتمالی اش با لیونل مسی به عنوان یکی از اصلی ترین سوژه های رسانه های ورزشی مطرح شد. بیک زاده که در استقلال هم مورد حمایت امیر قلعه نویی قرار داشت، با توجهی که کی روش به او داشت می توانست بازیکن ثابت ایران در جام جهانی باشد اما یک مصدومیت همه رویاهای او را برباد داد و در نهایت هر سه بازی ایران را از روی نیمکت تماشا کرد.

هاشم بیک‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه به همراه تیم ملی به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل رفت اما فرصت حضور در ترکیب تیم ملی را بدست نیاورد صحبت کرد و گفت: زمان بسیار بدی مصدوم شدم و متاسفانه فرصت بازی کردن در جام جهانی را از دست دادم.

روی نیمکت هم حس در زمین بودن را داشتیم

وی اضافه کرد: هرچند بسیار دوست داشتم برابر آرژانتین و مسی بازی کنم و حسرت بزرگی بر دلم ماند اما اصلا ناراحت نیستم زیرا در تیم ملی ایران در جام جهانی برزیل "من" وجود نداشت و همه "ما" بودیم. نفراتی که روی نیمکت بودند، وقتی دیگران در زمین حضور داشتند، این حس را داشتیم که خودمان بازی می‌کنیم.

از بازی زیبای پولادی لذت می‌بردم

هافبک تیم ملی فوتبال ایران در خصوص عملکرد مهرداد پولادی در جام جهانی تاکید کرد: واقعا برای مهرداد خوشحالم که چنین بازی‌های بسیار خوبی را از خود ارائه داد و توانست یکی از بازیکنان خوب این جام باشد. هیچ فرقی بین من و پولادی نبود که بازی کنیم و به جرات می‌توانم بگویم از بازی زیبای پولادی لذت می‌بردم.

تقدیر از خبرنگاران و حمایت‌شان از کی‌روش

وی با تشکر از خبرنگارانی که در طول این چند وقت از تیم ملی و کی‌روش حمایت کردند، اضافه کرد: سابقه نداشت 300 خبرنگار این چنین از سرمربی تیم ملی حمایت کنند.

کی‌روش اعتماد به نفس همه را بالا برد

بیک‌زاده صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: باید بپذیریم کارلوس کی‌روش زحمات زیادی برای تیم کشید و اعتماد به نفس همه نفرات ملی‌پوش را بالا برد. او توانست با عملکرد بسیار خوبش، یک دلی و اتحاد بسیار خوبی در بین بازیکنان ایجاد کند.

کسی فکر نمی‌کرد، ملی‌پوشان متحد باشند

وی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر، خاطرنشان کرد: شاید کسی فکر نمی‌کرد بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی برزیل این چنین متحد باشند و بازی‌های بسیار خوبی را خصوصا مقابل آرژانتین از خود به نمایش بگذارند.

همه بازی ایران برابر آرژانتین را ستودند

هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال استقلال تهران شرایط تیم ملی ایران در جام جهانی را بسیار مطلوب توصیف کرد و افزود: توانستیم در این سه بازی، فوتبال بسیار خوبی را ارائه کنیم خصوصا مقابل آرژانتین. اعتقاد دارم با این بازی‌ها رضایت ایرانی‌ها را به خوبی جلب کردیم. حتی کارشناسانی که در برزیل حضور داشتند، بازی‌مان مقابل آرژانتین را ستودند.

از اعتماد کی‌روش ممنونم

وی همچنین تاکید کرد: از کارلوس کی‌روش بسیار ممنونم که به من اعتماد کرد و با توجه به مصدومیتی که داشتم، مرا به برزیل برد. شاید این شانس بد من بود که در آخرین لحظات مصدوم شدم و فرصت حضور در جام جهانی را از دست دادم. یک هفته قبل از شروع جام جهانی خوب تمرین می‌کردم و آمادگی بسیاری داشتم اما متاسفانه مصدومیت باعث شد تا نتوانم حضوری موثر در این تورنمنت داشته باشم.

می‌توانیم با کی‌روش قهرمان آسیا شویم

بیک‌زاده در مورد بحث تمدید قرارداد کارلوس کی‌روش با تیم ملی ایران یادآور شد: می‌توانیم با هدایت کارلوس کی‌روش و همین بازیکنان قهرمان جام ملت‌های آسیا 2015 - استرالیا شویم.

سطح مسابقات جام جهانی بالا بود

وی در خصوص رقابتهای جام جهانی هم اظهار کرد: سطح مسابقات بسیار بالا بود به نظرم این دوره از جام جهانی کیفیت بسیار مطلوبی داشت. چهار سال پیش اسپانیا با همین نفرات توانست به مقام قهرمانی برسد اما در این دوره خیلی زود از دور مسابقات حذف شد.

هنوز با استقلالی‌ها به توافق نرسیدم

هافبک تیم ملی فوتبال ایران در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت ادامه همکاری‌اش با تیم استقلال اینگونه توضیح داد: با مسئولان استقلال صحبت کردم اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدم.

دوست دارم در استقلال بمانم

وی با بیان اینکه از تیم‌های دیگر نیز پیشنهاد دارد اما دوست ندارد همانند برخی‌ها بازار گرمی کرده و بگوید چند تیم خواهانش هستند و یادآور شد: البته مذاکرات من با استقلالی‌ها ادامه خواهد داشت زیرا دوست دارم با توجه به اینکه چند سال است در استقلال هستم، این فصل هم فوتبالم را در این تیم ادامه دهم.

امیدوارم با استقلالی‌ها به توافق برسم

بیک‌زاده در پایان گفت: امیدوارم بتوانم با مسئولان استقلال به توافق برسم و فصل جاری را با پیراهنی که به آن علاقه دارم، در زمین حضور پیدا کنم.