خبرگزاری مهر، گروه استانها- الهه کیانی: جاده یاسوج-اصفهان تنها یک محور استانی نیست؛ این مسیر، شاهراه ارتباطی جنوب کشور با مرکز و شمال ایران محسوب میشود.
روزانه هزاران خودروی شخصی، ناوگان حملونقل کالا، کامیونهای ترانزیتی و مسافران از این مسیر عبور میکنند و استان کهگیلویه و بویراحمد را به استان اصفهان و سپس به شبکه مواصلاتی کشور متصل میکنند.
در میانه این محور راهبردی، پل تنگ سریز سالها است به عنوان یکی از حادثهخیزترین گلوگاههای ترافیکی شناخته میشود؛ پلی قدیمی با عرض کم که چهارخطه شدن مسیر در دو سوی آن، نهتنها مشکل را برطرف نکرد، بلکه این محدوده را به نقطهای حادثه خیز در مسیر ارتباطی شمال و جنوب کشور تبدیل کرد.
همین شرایط سبب شد مسئولان در سال ۱۳۹۹ کلنگ احداث پل دوم تنگ سریز را بر زمین بزنند؛ پروژهای که قرار بود ظرف دو سال به بهرهبرداری برسد، اما اکنون پس از نزدیک به شش سال، همچنان در انتظار تکمیل است.
در این مدت، دولتها تغییر کردند، مدیران آمدند و رفتند، اعتبارات جدید اختصاص یافت، وعدههای متعددی برای تکمیل پروژه داده شد، اما مردم همچنان از همان پل قدیمی عبور میکنند؛ پلی که هر حادثه در آن میتواند تردد در یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی کشور را برای ساعتها مختل کند.
حادثه اخیر در ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، بار دیگر نام تنگ سریز را به صدر اخبار بازگرداند؛ حادثهای که علاوه بر خسارتهای گسترده، بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی مطرح کرد که چرا پروژهای که قرار بود در سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری برسد، هنوز به پایان نرسیده است؟
کلنگزنی پروژه؛ وعده بهرهبرداری در دو سال
عملیات اجرایی پل دوم تنگ سریز در سال ۱۳۹۹ توسط ادارهکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
در زمان آغاز پروژه سرپرست وقت ادارهکل راه و شهرسازی استان، از اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال (۵۰ میلیارد تومان) اعتبار اولیه خبر داد و اعلام کرد این پروژه با زمانبندی ۲۴ ماهه اجرا خواهد شد.
به گفته علی پارسایی، هدف از اجرای طرح، حذف گلوگاه ترافیکی تنگ سریز، افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر و ایجاد مسیری ایمن برای عبور خودروهای سبک و سنگین بود.
بر اساس همین برنامه، پروژه باید تا سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری میرسید.
نخستین نشانههای پیشرفت؛ امید به افتتاح
با آغاز عملیات اجرایی، روند ساخت پروژه امیدوارکننده به نظر میرسید.
عملیات خاکبرداری، حفاری، اجرای فونداسیون، ساخت پایهها و اجرای ۵۴ شمع پل انجام شد و مسئولان از پیشرفت مناسب پروژه خبر میدادند.
در ادامه، مدیرکل راه و شهرسازی استان اعلام کرد پروژه به حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
اما در همان زمان نیز تأکید کرد که ادامه روند اجرا منوط به تخصیص اعتبارات است؛ جملهای که بعدها به مهمترین عامل توقف پروژه تبدیل شد.
پایان مهلت قانونی؛ آغاز سالهای انتظار
سال ۱۴۰۱ فرا رسید؛ سالی که طبق وعده اولیه باید پل دوم تنگ سریز زیر بار ترافیک میرفت.
اما نهتنها خبری از افتتاح پروژه نبود، بلکه روند اجرایی آن بهتدریج کند شد و پروژه وارد دورهای از رکود شد.
افزایش بیسابقه قیمت مصالح ساختمانی، کاهش ارزش اعتبارات عمرانی، محدودیت منابع مالی، پرداخت نشدن مطالبات پیمانکار و نبود تأمین مالی پایدار، از مهمترین عواملی بود که اجرای پروژه را از برنامه زمانبندی اولیه خارج کرد.
پروژهای که قرار بود طی دو سال تکمیل شود، به یکی از طولانیترین پروژههای نیمهتمام راهسازی استان تبدیل شد.
دولت چهاردهم؛ بازگشت پروژه به اولویت استان
پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، پل دوم تنگ سریز بار دیگر در فهرست پروژههای اولویتدار استان قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، از احیای پروژه پس از چند سال رکود خبر داد و اعلام کرد ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی اختصاص یافته است.
عیسی شهامت همچنین از اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اوراق خزانه برای تکمیل پروژه خبر داد و ابراز امیدواری کرد روند اجرای طرح شتاب بگیرد.
اظهارات شهامت نشان میداد که مشکل اصلی پروژه نه مسائل فنی، بلکه کمبود منابع مالی و ناپایداری تأمین اعتبار بوده است.
پل تنگ سریز؛ پروژهای میان وعده و واقعیت
مرور روند شش ساله اجرای پروژه نشان میدهد که پل دوم تنگ سریز از همان روز آغاز، همواره با وعدههای متعدد همراه بوده است؛ وعدههایی که هرچند بخشی از آنها با تخصیص اعتبارات جدید همراه شد، اما هنوز به مهمترین هدف یعنی بهرهبرداری از پروژه منجر نشده است.
امروز این پل دیگر تنها یک طرح عمرانی نیست؛ بلکه به نمادی از فاصله میان برنامهریزی، تأمین اعتبار و اجرای پروژههای زیرساختی در یکی از مهمترین محورهای ارتباطی کشور تبدیل شده است.
از هشدار پلیس تا اخطار دادستان؛ تنگ سریز همچنان در انتظار وعدههای عملی
صبح ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، هنوز نیروهای امدادی و پلیس راه در حال مدیریت یک سانحه رانندگی در محدوده پل تنگ سریز بودند که حادثهای دیگر، ضعف زیرساختی این محور را به رخ کشید؛ حادثهای که نه تنها دهها خودرو را درگیر کرد، بلکه بار دیگر مطالبه عمومی برای تکمیل پل دوم تنگ سریز را به صدر مطالبات مردم کهگیلویه و بویراحمد بازگرداند.
تصادفی که بار دیگر تنگ سریز را خبرساز کرد
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حدود ساعت ۹:۴۰ صبح، یک فقره تصادف خسارتی در محدوده دهانه پل تنگ سریز رخ داد که نیروهای پلیس راه برای امدادرسانی، مدیریت صحنه و بازگشایی مسیر در محل حضور یافتند.
سرهنگ حسن دانایار افزود: بنده نیز در حال سرکشی از محور بودم که به محل حادثه رسیدم و به همراه همکاران در حال مدیریت صحنه و روانسازی ترافیک بودیم. در این هنگام دو تیم پلیس نیز در محل مستقر بودند.
وی ادامه داد: متأسفانه یک دستگاه تریلی حامل بونکر سیمان که از سمت اصفهان به سمت یاسوج در حرکت بود، به دلیل ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه که به احتمال زیاد ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه بوده است، از کنترل خارج شد و پس از برخورد با چندین دستگاه خودرو، موجب وقوع یک تصادف زنجیرهای شد.
سرهنگ دانایار تصریح کرد: در زمان وقوع این حادثه، مأموران پلیس و عوامل امدادی در حال انجام عملیات بازگشایی مسیر بودند که تریلی با خودروهای متوقفشده برخورد کرد.
وی گفت: در این حادثه ۲۵ نفر مصدوم شدند و ۱۲ دستگاه خودرو نیز دچار خسارت و آسیب جدی شدند که مصدومان توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
درخواست صریح پلیس؛ پروژه را هرچه سریعتر تکمیل کنید
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت پروژه پل تنگ سریز، از مسئولان استانی خواست روند تکمیل این طرح را تسریع کنند.
وی گفت: پروژه پل تنگ سریز سالها است در دست اجرا قرار دارد و با وجود چهارخطه شدن دو طرف محور، این محدوده همچنان به صورت گلوگاه باقی مانده است؛ موضوعی که طی سالهای گذشته جان شمار زیادی از هماستانیها را گرفته و بارها زمینهساز وقوع حوادث تلخ شده است.
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: انتظار داریم مسئولان با همت و اهتمام ویژه، هرچه سریعتر این پروژه را به سرانجام برسانند تا ضمن ارتقای ایمنی محور، از تکرار چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.
ورود دستگاه قضایی؛ هشدار درباره برخورد با مدیران مسئول
حادثه تنگ سریز تنها واکنش پلیس را در پی نداشت؛ دستگاه قضایی نیز با صراحت نسبت به ادامه وضعیت موجود هشدار داد.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع تنگ سریز یکی از مسائل مهمی است که دستورات لازم برای پیگیری آن صادر شده و این پرونده در چارچوب صیانت از حقوق عامه در حال رسیدگی است.
سید وحید موسویان افزود: این محور از نقاط حادثهخیز استان به شمار میرود و هر لحظه ممکن است یکی از شهروندان یا حتی شخصیتهای برجسته کشور در این مسیر دچار حادثه شود؛ در چنین شرایطی پاسخگوی جان از دسترفته مردم چه کسی خواهد بود؟
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت: این موضوع را به استاندار نیز اعلام کردهام و تأکید کردهام که اگر مشکل تنگ سریز برطرف نشود، یکی از مدیران مسئول در معرض بازداشت قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج ادامه داد: اگر این معضل حل نشود، در چارچوب اختیارات قانونی خود ورود جدی خواهم کرد و با مدیران مسئول برخورد قاطع انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه حفظ جان مردم از مهمترین مصادیق حقوق عامه است، تاکید کرد: مردم تنگ سریز و تنگ مهریان شهروندان ما هستند و جان آنان برای دستگاه قضایی اهمیت دارد؛ چه بسا در آینده اعضای خانواده هر یک از ما نیز در معرض این خطر قرار بگیرند.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج همچنین اعلام کرد: بهزودی از این محور بازدید میکنم و تاکنون نیز مکاتبات و دستورات لازم برای پیگیری موضوع به بخش حقوق عامه ارجاع شده است تا اقدامات لازم با سرعت انجام شود.
پل تنگ سریز اولویت نخست اعتبارات عمرانی استان است
استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت پروژه را تشریح کرد و گفت: اولویت تخصیص اعتبارات عمرانی استان به تکمیل پروژه پل تنگ سریز اختصاص یافته و با پیگیریهای انجام شده از مسئولان ملی، تلاش میکنیم روند اجرای این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
یدالله رحمانی با بیان اینکه این طرح به دلیل شرایط خاص اجرایی و تعدد زیرپروژهها از پروژههای ویژه استان است، افزود: با وجود محدودیتهای اعتباری، روند اجرای پروژه متوقف نشده و دستگاههای متولی باید با جدیت بیشتری برای تکمیل آن پای کار باشند.
وی اظهار کرد: بخشی از محور یاسوج- سمیرم در حوزه استان اصفهان قرار دارد و اعتبارات آن متناسب با سهم استانها توزیع میشود، همچنین تعدد پیمانکاران و شرایط اجرایی پروژه بر روند پیشرفت آن تأثیرگذار بوده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: حتی با افزایش اعتبارات نیز به دلیل شرایط فنی و اجرایی، امکان پیشرفت بیش از میزان انجام شده در مدت گذشته وجود نداشت، اما این پروژه همچنان در اولویت استان قرار دارد و پیگیری برای تکمیل آن ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش ایمنی این محور گفت: محور تنگ سریز باید به عنوان نقطه حادثهخیز در مصوبات کشوری ثبت شود و تا زمان بهرهبرداری کامل از پروژه، اقدامات فوری از جمله نصب علائم هشداردهنده، تابلوهای محدودیت سرعت و سامانههای کنترل سرعت در این محور انجام شود.
رحمانی همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه افزود: این پروژه در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشت و اکنون پیشرفت آن به ۸۷ درصد رسیده و حدود ۶۷ درصد از عملیات اجرایی آن در این مدت انجام شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۹۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکار پرداخت شده، اما همچنان مطالبات قابل توجهی باقی مانده و کمبود نقدینگی و برخی موانع اجرایی موجب کندی روند کار شده است.
رحمانی تصریح کرد: مقرر شده هفته آینده با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و پیمانکاران، جلسهای ویژه برای بررسی و رفع موانع مالی و فنی پروژه برگزار شود و تلاش خواهیم کرد با تأمین منابع مالی جدید، این محور مهم و پل تنگ سریز هرچه سریعتر تکمیل و زیر بار ترافیک قرار گیرد.
سخن آخر؛ مطالبهای که دیگر قابل تعویق نیست
پل دوم تنگ سریز دیگر صرفاً یک پروژه عمرانی نیست؛ این طرح به آزمونی برای کارآمدی مدیریت پروژههای زیرساختی در کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شده است.
تصادفهای متعدد، هشدار صریح پلیس راه، اخطار کمسابقه دادستان درباره برخورد قضایی با مدیران مسئول و تأکید استاندار بر اولویت داشتن این پروژه، همگی نشان میدهد زمان وعدههای تکراری گذشته است.
اکنون انتظار مردم، رانندگان و افکار عمومی نه اعلام اعتبار جدید، بلکه تعیین زمان قطعی بهرهبرداری، شفافسازی درباره دلایل تأخیر ششساله و پایان دادن به یکی از مهمترین گلوگاههای ترافیکی و حادثهخیز محور ارتباطی یاسوج–اصفهان است.
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