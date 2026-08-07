تداوم گرمای هوا در هرمزگان؛ احتمال رگبار پراکنده در ارتفاعات وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح جمعه در تشریح آخرین وضعیت آب و هوایی استان هرمزگان اظهار کرد: امروز آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، وقوع رگبار پراکنده باران در ارتفاعات استان، به‌ویژه مناطق شرقی، دور از انتظار نیست.

وی افزود: با افزایش رطوبت نسبی هوا، شرایط برای وقوع بارش‌های همرفتی در ارتفاعات استان از بعدازظهر روز یکشنبه تقویت خواهد شد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی هرمزگان با اشاره به وضعیت دریا گفت: بر اثر وزش بادهای جنوب شرقی، دریای عمان در برخی مناطق کمی مواج پیش‌بینی می‌شود و در سایر نقاط دریایی استان، شرایط دریا نسبتاً آرام خواهد بود.

حمزه‌نژاد ادامه داد: از شنبه تا دوشنبه نیز با تداوم وزش بادهای جنوب شرقی، دریا در برخی مناطق کمی مواج خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناورهای سبک و صیادی در این مدت با احتیاط بیشتری انجام شود.

وی همچنین از احتمال وزش بادهای شمال شرقی و وقوع گردوخاک در پاره‌ای از نقاط شرقی استان، تحت تأثیر بادهای ۱۲۰ روزه شرق کشور، خبر داد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی هرمزگان با تأکید بر ماندگاری هوای گرم تا روز شنبه، گفت: از روز یکشنبه ضمن افزایش رطوبت نسبی، کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد در پایان توصیه کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا، شهروندان از ترددهای غیرضروری و قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات گرم روز خودداری کنند. همچنین تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مدیریت شرایط دامداری‌ها و صرفه‌جویی در مصرف آب و برق مورد توجه قرار گیرد.