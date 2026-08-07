  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

توقف بی‌سابقه صادرات نفت عربستان به آمریکا

توقف بی‌سابقه صادرات نفت عربستان به آمریکا

داده‌های دولت آمریکا نشان می‌دهد که در پی بسته‌شدن تنگه هرمز، واردات نفت ایالات متحده از عربستان سعودی در ماه ژوئیه برای نخستین بار از سال ۱۹۸۵ به صفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از داده‌های دولت آمریکا گزارش داد صادرات نفت عربستان سعودی به ایالات متحده در ماه ژوئیه به صفر رسیده است؛ اتفاقی که برای نخستین بار طی یک ماه کامل از سال ۱۹۸۵ تاکنون رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، پالایشگاه‌های آمریکا در ماه‌های ابتدایی سال جاری روزانه بیش از ۶۰۰ هزار بشکه نفت عربستان خریداری می‌کردند، اما این روند اکنون به طور کامل متوقف شده است.

بلومبرگ نوشت این تحول در پی جنگ آمریکا علیه ایران رخ داده که جریان انتقال نفت خام از خلیج فارس را تقریباً متوقف کرده است.

این گزارش می‌افزاید پالایشگاه‌های آمریکایی برای جبران کاهش واردات نفت عربستان، به دنبال منابع جایگزین رفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به نفت سبک تولیدی میدان‌های نفتی داخل آمریکا اشاره کرد.

کد مطلب 6910133
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها