به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دادههای دولت آمریکا گزارش داد صادرات نفت عربستان سعودی به ایالات متحده در ماه ژوئیه به صفر رسیده است؛ اتفاقی که برای نخستین بار طی یک ماه کامل از سال ۱۹۸۵ تاکنون رخ میدهد.
بر اساس این گزارش، پالایشگاههای آمریکا در ماههای ابتدایی سال جاری روزانه بیش از ۶۰۰ هزار بشکه نفت عربستان خریداری میکردند، اما این روند اکنون به طور کامل متوقف شده است.
بلومبرگ نوشت این تحول در پی جنگ آمریکا علیه ایران رخ داده که جریان انتقال نفت خام از خلیج فارس را تقریباً متوقف کرده است.
این گزارش میافزاید پالایشگاههای آمریکایی برای جبران کاهش واردات نفت عربستان، به دنبال منابع جایگزین رفتهاند که از جمله آنها میتوان به نفت سبک تولیدی میدانهای نفتی داخل آمریکا اشاره کرد.
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