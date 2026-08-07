به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بر اساس نتایج پایشهای نظارتی، تعدادی از ژلهای مراقبت از پوست بدون دریافت مجوزهای قانونی در سطح عرضه توزیع شدهاند.
اسامی محصولات غیرمجاز
FARM STAY
Multi Aqua Soothing Gel
ONE SPRING
Pink Moisture Gel
VIVA
Body Gel
SADOER
Body Gel Aloe Vera
سازمان غذا و دارو اعلام کرد مصرف این فرآوردهها به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید، ترکیبات و شرایط ساخت، میتواند سلامت مصرفکنندگان را تهدید کند و اقدامات لازم برای جمعآوری آنها از بازار در دستور کار قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده است از خرید و مصرف این محصولات خودداری کرده و در صورت مشاهده، موضوع را به مراجع نظارتی سازمان غذا و دارو اطلاع دهند.
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