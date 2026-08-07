بازسازی پالایشگاه سوم پارس جنوبی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین امضای توافقنامه پروژه بازسازی پالایشگاه فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی، با حضور تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و اعضای کنسرسیوم بازسازی این پروژه در منطقه پارس جنوبی برگزار شد.
تورج دهقانی در این آیین با تشریح وظایف اعضای کنسرسیوم بازسازی پروژه پالایشگاه سوم پارس جنوبی تصریح کرد: این پروژه با راهبری شرکت نفت و گاز پارس و اجرای کنسرسیومی به مدیریت بانک تجارت با حضور شرکتهایی از بخش خصوصی و عمومی اجرایی خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم با تامین مالی و انجام فعالیتهای اجرایی مطابق زمان مشخص، واحدهای آسیبدیده در سریعترین زمان ممکن تکمیل شده و پالایشگاه سوم به مدار تولید بازگردد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: با ترمیم بخشهای آسیبدیده، بخشی از ناترازی ایجاد شده در حوزه تامین گاز کشور که بهدلیل حملات اخیر تشدید شده، با ورود بهموقع این بخش به مدار تولید، کاهش پیدا میکند.
دهقانی با اشاره به تلاشهای انجام شده در زمینه آواربرداری کامل و ایمن پالایشگاههای آسیبدیده در زمان کوتاه، از پیمانکاران و متخصصان مجموعههای مشارکتکننده در این عملیات قدردانی کرد و افزود: در این خصوص با حمایتها و تاکید ویژه مجموعه دولت، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، راهبردها و برنامههای تدوین شده در مورد نحوه عملیات بازسازی، پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، تبیین و عملیات اجرایی آن در قالب تعیین کنسرسیوم آغاز شد.
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