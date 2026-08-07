به گزارش خبرگزاری مهر، امکان استفاده از حوزه سهمیه «سپرده خود و دیگران» برای ۳۴۱۴ کد تعرفه تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شد.

بررسی فهرست تعرفه‌های مشمول نشان می‌دهد تمرکز اصلی این تصمیم بر تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز بخش تولید است و دامنه وسیعی از صنایع را پوشش می‌دهد.

مهم‌ترین گروه‌های کالایی این فهرست عبارتند از:

مواد اولیه صنایع غذایی و کشاورزی شامل انواع میوه‌های خشک، دانه‌های روغنی، افزودنی‌ها و مواد اولیه فرآوری غذا.

مواد شیمیایی و پتروشیمی شامل اسیدها، حلال‌ها، انواع پلیمرها، رزین‌ها، رنگدانه‌ها، مواد دارویی، کودها و مواد آزمایشگاهی.

مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در تولید دارو.

کائوچو، لاستیک و محصولات وابسته شامل مواد اولیه تولید تایر و قطعات لاستیکی.

چوب، کاغذ، مقوا و صنایع سلولزی.

الیاف، نخ، پارچه و مواد اولیه صنعت نساجی از جمله نخ‌های پنبه‌ای، مصنوعی و الیاف صنعتی.

فلزات پایه و محصولات فولادی، آلومینیومی، مسی و سایر فلزات شامل ورق، میلگرد، پروفیل و مواد اولیه فلزی.

قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد استفاده در خطوط تولید.

تجهیزات و قطعات برقی و الکترونیکی شامل موتورهای الکتریکی، ژنراتورها، کابل، زغال باتری، تجهیزات کنترلی و قطعات الکترونیکی.

ابزار دقیق، تجهیزات اندازه‌گیری و تجهیزات پزشکی شامل انواع کنتورها، حسگرها و ابزارهای صنعتی.

بررسی این فهرست نشان می‌دهد عمده کالاهای مشمول، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولید هستند و هدف از این اقدام، تسهیل فرآیند تأمین نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی از محل سهمیه «سپرده خود و دیگران» عنوان شده است.