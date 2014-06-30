تماس پوروشنکو با پوتین، مرکل و اولاند برای حل بحران سرزمین انقلاب نارنجی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، امروز دوشنبه مهلت آتش بس اعلام شده از سوی "پترو پوروشنکو" در شرق اوکراین به پایان می رسد از همین رو وی شب گذشته اقدام به برقراری تماس تلفنی با "ولادیمیر پوتین"، "آنگلا مرکل" و "فرانسوا اولاند" کرد.

بر اساس این گزارش رهبران آلمان و فرانسه در این گفتگوی تلفنی از اقدامات دولت جدید اوکراین برای برقراری ثبات در این کشور حمایت کردند. مرکل و اولاند همچنین از اوکراین و روسیه خواستند تا به قوانین اتحادیه اروپا احترام گذاشته و بر اساس توافقات خود برای پایان دادن به تنش ها اقدام نمایند.

به نوشته آسوشیتدپرس، تماس پوروشنکو با رهبران سه کشور روسیه، آلمان و فرانسه دو ساعت طول کشید. این گفتگوها آخرین مورد از رایزنی های انجام شده میان مقامات اوکراین و رهبران سایر کشورهای جهان برای بازگرداندن آرامش به این کشور است.

لازم به ذکر است که این تماس تلفنی چهار جانبه بود یعنی رهبران هر چهار کشور به طور همزمان با یکدیگر صحبت می کردند.

پوروشنکو در گفتگو با پوتین نیز از وی خواست تا روسیه اقدامات بیشتری برای کنترل مرزهای خود با اوکراین انجام دهد. کشورهای غربی و کی یف مدعی هستند که بخش قابل توجهی از جدایی طلبان و تسلیحات مورد استفاده از سوی آنها از روسیه وارد مناطق شرقی اوکراین می شود.

اما رئیس جمهور روسیه در گفتگو با همتای اوکراینی خود، از وی خواست تا دوره آتش بس را تمدید کند.

بر اساس برنامه موجود، آتش بس تعیین شده در شرق اوکراین در پایان امروز به اتمام می رسد و هنوز مشخص نیست که آیا پوروشنکو این دوره را تمدید خواهد کرد یا خیر. بر اساس تحولات شرق اوکراین احتمال برقراری این دوره بسیار محتمل است.