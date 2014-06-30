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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷

براي آموزش به کشتی گیران جوان؛

حضور ستاره كشتي روسيه در جمهوري تازه جداشده اوكراين

حضور ستاره كشتي روسيه در جمهوري تازه جداشده اوكراين

حاجی مراد ماگمدوف قهرمان المپیک و مربی تیم کشتی آزاد روسیه برای آموزش کشتی گیران کریمه راهی این جمهوری تازه جدا شده از اوكراين شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، جمهوری کریمه به تازگی از کشور اوکراین استقلال یافته و به روسیه پیوسته است. در اين راستا حاجی مراد ماگمدوف قهرمان المپیک و مربی تیم کشتی آزاد روسیه هم برای بررسی امکانات و شناخت کشتی گیران این جمهوری به کریمه سفر کرده است.

وی هدف حضور خود در این جمهوری را به اشتراک گذاشتن تجربیات خود با ورزشکاران جوان دانست.

مسئولان کشتی کریمه نیز قصد دارند با دعوت از مربیان با تجربه روسي به این جمهوری سطح فنی کشتی گیران خود را بالا برده تا جایی در تركيب تیم ملی روسیه داشته باشند.

کشتی گیران کریمه چندي پيش برای نخستين بار در مسابقات انتخابی تیم کشتی آزاد روسیه در یاکوتسک شرکت کردند.

کد مطلب 2322447

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