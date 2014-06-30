به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون انجمن‌های ورزشی افزود: من از مسئولان ورزش ایران جدا می‌خواهم که نسبت به احداث زمین‌های استاندارد ویژه کریکت اهتمام کنند که در این صورت و با توجه به پتانسیل خوبی ایرانی‌ها، می‌توان به آینده این رشته بیش از پیش امیدوار بود. یزد بتازگی دارای زمین کریکت شده و به همین دلیل میزبان لیگ شد که امید می‌رود این حرکت در سایر استان‌ها نیز انجام شود.

این معلم نام آشنای پاکستانی در ادامه گفت: چندی پیش با نوجوانان 13 و 14 ساله تهرانی کار کردم که پتانسیل خوبی دیدم و پیش بینی می‌کنم که آنها پشتوانه های خوبی در کریکت ایران خواهند بود. البته این توانایی را در سایر استان‌های ایران نیز دیده‌ام. در سیستان و بلوچستان تکنیک جوانان این منطقه فوق‌العاده است اما در دیگر استان‌ها فیزیک بدنی آنها قابل ستایش است که تلفیق آنها می‌تواند در آینده تیم ملی کریکت ایران را به یک قطب بزرگ در عرصه آسیا تبدیل کند .



وی در خصوص رقابتهای زیر 16 سال آسیا که قرار است مهر ماه در قطر برگزار شود گفت : فعلا در حال شناسایی استعدادها در نقاط مختلف ایران هستم و هنوز شاکله تیم مشخص نشده است. به نظر من باید ترتیبی اتخاذ کر د که جوانان ایرانی حضور مستمر در تورنمنت‌های مهم بین‌المللی و آسیایی داشته باشند.



رشیددار برگزاری نخستین دوره لیگ کریکت را مورد تمجید قرار داد و اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا سیستم کریکت ایران از 20 آور به 50 آور تبدیل شود زیرا در مسابقات مهم بین‌المللی رقابتها بصورت 50 آور برگزار می‌شود. قول می‌دهم اگر در استان‌های مختلف زمین کریکت راه‌اندازی شود، استعدادهای خوبی نیز شکوفا شوند که در آینده خواهند توانست برای ایران افتخار کسب کنند.