منیر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: دور رفت این مسابقات برگزار شده و دور برگشت مسابقات لیگ کریکت بانوان بر اساس برنامهریزی تیرماه در یزد انجام میگیرد. البته قرار است مسابقات بخش آقایان اوایل اردیبهشت ماه برگزار شود. بلافاصله پس از آن هم مسابقات ردههای مختلف آقایان در تهران انجام میگیرد و پس از آن نوبت به رقابتهای دور برگشت لیگ بانوان میرسد.
مدیر تیم ملی کریکت بانوان ایران در خصوص این تیم نیز یادآور شد: سال گذشته ما توانستیم رده ششم خود را در بین 18 تیم آسیایی حفظ کنیم. در سال جاری هم به احتمال زیاد تیم زیر 19 سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا حضور پیدا میکند که این مسابقات قرار ارست اواخر سال برگزار شود. در مهرماه هم تیم زیر 16 سال ایران در رقابتهای بخش پسران شرکت خواهد کرد.
وی درباره مشکلات پیش روی این رشته تاکید کرد: کنفدراسیون آسیا از تیم ایران و سایر کشورها حمایت میکند تا بتوانند این رشته را توسعه دهند. با این حال مهمترین مشکل ما تجهیزات این رشته و زمین مسابقه است.
حبیبی همچنین گفت: در حال حاضر از قشر متوسط جامعه افراد زیادی جذب این رشته شدهاند ولی گرانی وسایل و تجهیزات آن باعث شده تا نتوانند به این رشته ادامه بدهند و برای همین است که برخیها کریکت را در کنار رشتههایی مثل گلف و اسکی قرار میدهند.
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