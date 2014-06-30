بودجه 4/5 میلیارد تومانی برای این جشنواره اندک است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسعودشاهی دبیر بیست‌ و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان با بیان این مطلب در نخستین نشست رسانه ای این جشنواره که روز سه‌شنبه 9 تیرماه در بنیاد سینمای فارابی برگزار شد، به برنامه‌هایی که برای این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: در ابتدا لازم می دانم پیروزی تیم والیبال ایران بر لهستان را تبریک بگویم و امیدوارم بتوانیم از الگوهای موفق مدیریتی بهترین استفاده را در جهت انجام برنامه های زیرساختی به کار گیریم.

وی در ادامه افزود: آنچه مسلم است جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان در ادامه و استمرار برنامه ها و فعالیت‌هایی که در طی 28 سال گذشته داشته، مستحق توجه ویژه ای در جهت بهره برداری از این ظرفیت سینمایی را دارا است. در حال حاضر آسیب ها و موانع موجود در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا بتوانیم راه حل های جدیدی را برای رسیدن به سینمایی در خور کودک و نوجوان ایرانی با توجه به فرهنگ اسلامی و ایرانی داشته باشیم.

مسعودشاهی با اشاره به این مطلب که نشست هایی برای هم‌اندیشی مدیریتی در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این جشنواره در نظر گرفته شده است، گفت: بنیاد سینمای فارابی از گذشته های دور تاکنون بانی برگزاری جشنواره تخصصی فیلم کودک و نوجوان بوده است. از همین رو، برای هر چه بهتر برگزار شدن این دوره از جشنواره طرح ها و برنامه هایی را ترتیب داده که یکی از این طرح ها، برگزاری نشست هایی در جهت هم‌اندیشی مدیران برای هر چه بهتر برگزار شدن این جشنواره است که این نشست ها با مدیریت اسدالله اعلایی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در واقع با اختتامیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان پرونده این جشن باشکوه بسته نمی شود و قرار است این نشست ها از این جشنواره تا جشنواره آینده به تناوب برگزار شوند تا بتوانیم به برنامه ریزی و اختصاص دادن موضوعات مرتبط با جشنواره فیلم کودک و نوجوان دست پیدا کنیم.

مسعودشاهی در ادامه متذکر شد: در واقع مقررات برگزاری جشنواره و ساختار، کمترین تغییر را داشته اند اما بنا داریم شرایطی فراهم کنیم تا تسهیلات لازم کمی و کیفی در جهت برگزاری جشنواره فراهم کنیم. همچنین از دیگر برنامه های این جشنواره توجه ویژه به بخش های جنبی است، به گونه ای که اصل موضوع یعنی سینمای کودک را تحت الشعاع قرار ندهد.

دبیر بیست‌ و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان با بیان این مطلب که توجه به حوزه کودک و نوجوان از مهمترین فرازهای مدیریتی در بخش های مختلف است، گفت: توجه به بخش کودک و نوجوان یکی از مهمترین فرازها و البته دستاوردهای مدیریتی در بخش های مختلف مرتبط با کودک و نوجوان است. متاسفانه باید بگویم که نهادهای مختلف در این حوزه دچار سردرگمی هستند به این معنا که ابزار و سایل سرگرمی که در اختیار کودک و نوجوان ایرانی است به هیچ عنوان سنخیتی با فرهنگ و هنر ایران‌زمین ندارد. بنابراین مدیریت در بخش های مختلف باید نیم نگاهی به این مساله داشته باشد و مجموع برنامه های خود را بر اساس نیاز کودک و نوجوان ایرانی ترتیب دهد.

این مدیر سینمایی با اشاره به این مطلب که از نظرات کارشناسان علوم تربیتی در ساخت فیلم ها استفاده خواهیم کرد، گفت: از جمله برنامه های بنیاد سینمای فارابی در تولید و حمایت از آثار در این بخش این است که از نظرات کارشناسی کارشناسان علوم تربیتی استفاده کنیم چراکه بکارگیری ابزار فرهنگ ایرانی- اسلامی از طریق سینما بدون این نظرات ممکن نیست. از همین رو، اولویت‌های حضور فیلم‌ها در این دوره از جشنواره را ساخت آثاری برای کودکان عنوان کرد.

مسعودشاهی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این مطلب که اکران فیلم های کودک و نوجوان از مهمترین مولفه های رونق این ژانر سینمایی است، بیان کرد: سینمای کودک ظرفیت محدودی در پیکره کلی سینمای ایران دارد و در عین حال از مهمترین مولفه های رونق همین پیکره نیز محسوب می شود. به همین دلیل برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید ظرفیت‌های اکران آثار تولید شده در این ژانر سینمایی را بیشتر کنیم. در واقع اکران این دسته از فیلم ها از جمله مهمترین مولفه های رونق سینمای کودک است.

وی افزود: یکی از مولفه های رونق این سینما علاوه بر اکران مناسب، ایجاد جذابیت های بصری برای حضور کودکان و نوجوانان در سالن های سینما است و متاسفانه در حال حاضر هیچ سالنی که بر اساس خواست و موقعیت کودک و نوجوان ساخته شده باشد، نیست. در واقع سالن های سینمای ما به گونه ای است که وقتی کودکان روی صندلی‌ها می نشینند نمی‌توانند پرده را ببینند. بنابراین یکی از آسیب های جدی ما نداشتن سالن مناسب برای کودک و نوجوان است.

دبیر بیست‌ و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان در ادامه با اشاره به ظرفیت های موجود در سینمای کودک گفت: سینمای کودک علی رغم نارسایی هایی که در روند تولید دارد از ظرفیت های خوبی در حوزه اکران نیز برخوردار است که اگر در این حوزه مدیریت موفقی حضور داشته باشد، قطعا به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا می‌کنیم.

مسعودشاهی با اشاره به این مطلب که محصولات این دوره از جشنواره برگرفته از نظرات کارشناسی تیم مدیریت قبلی در بنیاد فارابی است، گفت: محصولات آماده برای حضور در بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان حاصل نظرات کارشناسی موثر تیم مدیریت قبلی در بنیاد سینمای فارابی است و طبعا اجرایی کردن سیاست های این دوره از مدیریت فارابی زمان می برد، اما آنچه مسلم است اولویت با نمایش آثاری است که برای کودکان ساخته شده است. در واقع در نظر داریم شادابی را از طریق سینما برای کودکان به ارمغان بیاوریم.

این مدیر سینمایی در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقه قصه‌نویسی گفت: از جمله برنامه های جنبی این دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان برگزاری مسابقات قصه‌نویسی برای کودکان و نوجوان است. همچنین بنا داریم کارگاه فیلمنامه‌نویسی را برای فیلمنامه نویسان و نویسندگان سینمایی نیز برگزار کنیم.

وی افزود: برگزاری کارگاه تولید فیلم از دیگر برنامه های جنبی این جشنواره است به این معنا که فیلمنامه نویسان برنده شده در بخش مسابقه فیلمنامه نویسی می توانند آثار خود را در این کارگاه که با حضور کودکان و نوجوانان برگزار می شود، به تولید برسانند. در واقع این کارگاه جنبه کاربردی دارد.

مسعودشاهی با اشاره به تغییر زمان برگزاری بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان گفت: این جشنواره هر ساله از تاریخ 16 تا 20 مهرماه در اصفهان برگزار می شد اما در جشنواره امسال به دلیل برگزاری یک جشنواره بین المللی دیگر در اصفهان در همین تاریخ مجبور شدیم برای دوری از این همپوشانی در زمان برگزاری جشنواره تغییراتی ایجاد کنیم. از همین رو، این دوره از جشنواره از تاریخ 11 تا 14 مهر ماه در شهر اصفهان برگزار می شود.

دبیر بیست‌ و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان گفت: برای جشنواره پیش رو، هیچ فیلمی را سفارش نداده ایم و بنیاد سینمای فارابی در 2 بخش مشارکت و اعطای وام آثاری را تولید خواهد کرد به این معنا که اعتبار اختصاص داده شده به صورت تولید مشارکتی تا حداکثر 50 درصد خواهد بود. تولید مشترک یا اعطای وام به صاحبان فیلم از طریق بنیاد سینمای فارابی 12 فیلم و تعداد محدودی فیلمنامه در مرحله نگارش را در بر گرفته است. همچنین در نظر داریم فیلم‌های برجسته در حوزه سینمای کودک را که سال های بسیار دور ساخته شده و برای مخاطب خاطره انگیز است در ماه مبارک رمضان نمایش دهیم تا پیشوازی برای آغاز جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان باشد و هم سینمای خاطره‌انگیز کودک را برای مخاطب ایرانی مرور کند.

وی در پایان با اشاره بودجه این دوره از جشنواره فیلم کودک و نوجوانان اصفهان گفت: برای انجام هر فعالیتی یک بودجه متناسب با نوع فعالیت را اختصاص می دهند و برای این جشنواره هم بودجه ای اختصاص داده شده است به این معنا که بودجه در نظر گرفته شده در تهران رقمی معادل 2 میلیارد تومان است و قطعا این رقم در اصفهان با توجه به اینکه میزبان نیز هست، افزایش پیدا می کند و تا سال گذشته 2.5 میلیارد تومان در اصفهان هزینه شده بود. در واقع کل این جشنواره با رقمی معادل 4/5 میلیارد تومان برگزار می شود که این رقم برای برگزاری جشنواره ای که مبانی و اصول زیرساختی را در نظر می گیرد اندک است، اما به هر جهت باید دست به دست هم داد تا این جشنواره به بهترین شکل ممکن برگزار شود و در ردیف جشنواره های درجه یک بین المللی قرار گیرد.