تشکیل کمیته بررسی اجرای طرح شنا در مدارس/ بخشنامه توقف طرح شنا صادر نشده است

حسین بابویی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره صدور دستورالعمل توقف طرح شنا در مدارس کشور گفت: چنین دستورالعمل و بخشنامه ای از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر نشده است و درصدد توقف این طرح نیستیم.

وی افزود: طرح شنا سه سال است که در مدارس کشور و برای پایه سوم ابتدایی اجرا می شود که به فراخور اجرای آن نقاط ضعف و قوت نیز دارد. به همین منظور کمیته ای برای بررسی نقاط ضعف و قوت آن به منظور اجرای هر چه بهتر آن ایجاد شده است.

بابویی با بیان اینکه اجرای طرح شنا همراه با چالشهایی در طول سه سال گذشته بوده است، افزود: کمبود استخر، کمبود بودجه از جمله این چالشهاست. البته در تلاش هستیم تا مشکل کمبود استخر را برای اجرای هر چه بهتر این طرح جبران کنیم که همه این موارد در کمیته بررسی این طرح در حال بررسی است.

به گفته مدیر کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، هر طرحی که مسکوت مانده است به معنای توقف در اجرای طرح نیست، ما در حال حاضر مشغول بررسی مشکلات هستیم تا برای سال تحصیلی جدید طرح شنا به صورت جدی تری به دانش اموزان آموزش داده شود.