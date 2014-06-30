به گزارش خبرنگار مهر، مهران اوچي اردبيلي بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های توسعه و پرورش گیاهان دارویی در اردبیل به خبرنگار مهر اضافه کرد: گیاهان دارویی یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه استان است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: وجود گیاهان دارويی با گونه‌های مهم و نادر بویژه گونه های بومی، امکان توسعه و تجارت جهانی آن را فراهم کرده اما تاکنون استفاده چندانی از این قابلیت نشده است.

مدير مزرعه گياهان دارويي جهاددانشگاهي اردبيل زراعت گیاهان دارويی را منشا تحول اقتصادی در حوزه کشاورزی دانست و افزود: میزان درآمدزایی در کشت گیاهان دارویی قابل مقایسه با سایر محصولات کشاورزی نیست، این در حالی است که توسعه آن به لحاظ شرایط آبی و خاکی نیز به صرفه تر است.

وی در بیان مقایسه پرورش گیاهان دارویی با سایر محصولات کشاورزی ادامه داد: عملکرد متوسط کشت "به‌لیمو" با برداشت یک تن در هکتار معادل 350 میلیون ريال است و یا کشت گل گاو زبان بالغ بر 800 میلیون ريال در هر هکتار درآمد مالی دارد.

اوچی اردبیلی با بیان اینکه نیاز آبی این گیاهان نسبت به غلات پائین و حدود یک به ده است، تاکید کرد: در حالی‌که متوسط درآمد کشاورزان منطقه از هر هکتار کشت دیم در این منطقه حدود 30 میلیون ريال برآورد می‌شود.

وی اردبیل را يكي از زیستگاه‌هاي مهم گونه‌های گیاهی دنیا و برخي گونه‌هاي کمیاب‌ دانست و گفت: تنها گیاه ثبت شده ملی که در حال انقراض است گیاه سوسن چلچراغ نام دارد که در مناطقی از استان از جمله شهرستان نمین و گردنه حیران یافت می‌شود.

این مسئول با اشاره به فعالیت مرکز رشد و فنآوری فرآورده‌هاي گیاهان داروئی جهاددانشگاهي اردبيل تاکید کرد: در اين مركز سعي تلاش مي‌شود با حمايت از ايده‌هاي خلاقانه شرکت‌ها و هسته‌هاي علمي زمينه شناسايي و معرفي گياهان دارويي استان و تجاري سازي آنها فراهم شود.

وی عنوان کرد: جهاددانشگاهی آمادگي دارد در راستاي شناسايی و کشت گونه‌های مختلف گیاهان دارويی و راهكار صحيح برداشت از عرصه‌هاي منابع طبيعي، دوره‌هاي آموزشي و تخصصي كوتاه مدت برای علاقه‌مندان برگزار کند.