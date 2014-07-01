به گزارش خبرگزاری مهر، یواخیم لو پس از پیروزی دو بر یک تیم ملی آلمان برابر الجزایر در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2014 برزیل عنوان کرد: شما نیاز به این دارید که پس از بازی مثل این کمی نفس بگیرید. این اراده مطلق ما بود که آلمان را پیروز میدان کرد.

وی افزود: ما در نیمه نخست نتوانستیم به ضرباهنگ خودمان برگردیم و توپ‌های زیادی را از دست دادیم ولی در نیمه دوم و وقت‌های اضافی بسیار بهتر شدیم. تیم ما فرصت‌های زیادی را خلق کرد که دروازه‌بان حریف همه آنها را دفع کرد.

سرمربی تیم ملی آلمان همچنین گفت: الجزایر در این بازی از توپ‌های بلند استفاده می کرد چرا که در این بخش تا حدی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسیدیم. البته خوب بود که ما پشت سر مدافعان خودمان مانوئل نویر را داشتیم. شما در چنین بازی‌هایی نیاز به جنگیدن دارید. در بازی با دیگر تیم‌ها نظیر برزیل هم باید تلاش لازم را انجام دهید چرا که برای قدم زدن در پارک به اینجا نیامده‌اید.

تیم ملی فوتبال آلمان بامداد روز سه‌شنبه برابر الجزایر در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی دو بر یک برنده شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.