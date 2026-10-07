تغییر در بدنه مدیریتی استان کرمان؛ استاندار احکام جدید صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، چهارشنبه شب با پذیرش استعفای وحدت عیدی، صادق عزیزی و یاسر کرباسی، طی احکامی جداگانه، رضا مشکی را به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بم، مالک اژدری را به‌ عنوان سرپرست حوزه استاندار و حیدر هادی‌ زاده را به‌عنوان سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری کرمان منصوب کرد.

همچنین استاندار کرمان در حکمی جداگانه، محمد مطهری‌نیا را به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان نرماشیر منصوب کرد.

در حکمی دیگر از سوی دکتر طالبی، مجید مهدوی نیز به‌عنوان مشاور تامین مالی و سرمایه‌گذاری اقتصاد دانش‌بنیان استاندار کرمان منصوب شد.