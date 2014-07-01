به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیجریه دوشنبه شب با نتیجه 2 بر یک مقابل فرانسه تن به شکست داد و از صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازماند.

بر پایه گزارش بی بی سی، "استفان کشی" در سال 2011 به سمت سرمربیگری نیجریه منصوب شد و دو سال قبل با این تیم به عنوان قهرمانی آفریقا رسید.

"جوزف یوبو"، کاپیتان تیم فوتبال نیجریه هم پس از باخت مقابل فرانسه به فوتبال ملی خود پایان داد.

"استفان کشی" ششمین مربی است که در رقابتهای جام جهانی از سمت خود استعفا می‌کند. پیش از وی، "لوییس سوارز"، مربی هندوراس، "کارلوس کی‌روش"، مربی ایران، "آلبرتو زاکه‌رونی"، مربی ژاپن، "چزاره پراندلی"، مربی ایتالیا، و "صبری لاموشی"، مربی ساحل عاج، از سمت خود استعفا کرده بودند.