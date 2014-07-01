به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه پیکر شهید ستوان دوم ابراهیم خزائی با حضور برخی از مسئولان استانی، شهرستانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمع کثیری از مردم شهیدپرور بیرجند و نهبندان تشییع شد.

ستوان دوم ابراهیم خزائی یکی از ماموران نیروی انتظامی بیرجند بود که شنبه شب در حین انجام وظیفه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

هفتم تیرماه جاری گزارشی مبنی بر چرای غیرمجاز دام در اطراف شهرستان بیرجند گزارش شد که در این راستا ماموران منابع طبیعی به محل اعزم و متاسفانه در درگیری با چوپان دچار جرات شدند.

چوپان که حالت طبیعی نداشته به روستای بجد محل زندگیش رفته و در آنجا با خانواده خود درگیر که در این ماجرا برادر چوپان مجروح و خواهر وی به قتل می رسد.

چوپان متهم در اقدامی غافلگیرانه مأمور پلیس را نیز از پشت سر با میله‌ای آهنی مجروح و سلاح وی را به سرقت برده و با تیراندازی به سوی او، وی را به شهادت رساند.

گفتنی است، پیکر شهید ابراهیم خزائی بعد از تشییع به زادگاهش مزار سید علی از توابع شهرستان نهبندان اعزام و به خاک سپرده می‌شود.