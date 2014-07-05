به گزارش خبرگزاری مهر، امیر غفور پس از شکست 3 بر یک تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما ست اول شروع خوبی داشتیم اما در ست‌های بعدی در حد انتظار کار نکردیم. لهستان با سرویس‌های خوب خود دریافت تیم ما را دچار مشکل کرد.

وی افزود: آنها به این برد و کسب 3 امتیاز احتیاج داشتند و به نوعی برای‌شان نتیجه دیدار حکم مرگ و زندگی را داشت، به همین خاطر هر چه داشتند برای برد اجرا کردند.

پاسور تیم ملی والیبال ایران یادآور شد: ما دوست داریم حریف مرحله نهایی‌مان لهستان باشد اما از طرفی نمی‌خواهیم با باخت وارد مرحله فینال شویم پس باید ببریم تا با روحیه بالا مرحله فینال را شروع کنیم. به نظرم نباید تجربه ایتالیا را ما داشته باشیم آنها پس از قطعیت صعودشان به مرحله نهایی به چهار نفر از مهره‌های اصلی خود استراحت دادند.

غفور اضافه کرد: آنها در این هفته مقابل برزیل بازی بسیار بد و سطح پایینی را به نمایش گذاشتند. این باختها روی روحیه بازیکنان ایتالیایی تاثیر منفی خواهد گذاشت، به همین خاطر ما نمی‌خواهیم مانند این تیم، این تجربه تلخ را تکرار کنیم.

وی که در پایان بازی به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان معرفی شد، در خصوص عملکردش به عنوان بازیکن آغاز کننده و عدم حضور شهرام محمودی در ترکیب تیم ملی اظهار کرد: امیدوارم شهرام زودتر بهبود پیدا کند و بتواند در بازی‌های مرحله نهایی تیم را همراهی کند. من در بازی برابر لهستان برای اولین بار در سال جاری به عنوان یار فیکس بازی کردم و شرایطم در طول بازی رفته رفته بهتر شد.

پاسور تیم ملی والیبال ایران در پایان گفت: لهستان همان تیمی بود که ما در تهران موفق شدیم دو بار آنها را شکست دهیم آنها به همان شکل بازی‌های گذشته کار کردند ولی مقابل ما خوب ظاهر نشدیم و باختیم.