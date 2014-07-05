به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این و طی مدت زمانی که میادین کسب سهمیه برای حضور در دومین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان نانجینگ در جریان بود، ورزشکاران نوجوانان ایران در 9 رشته تکواندو، کشتی فرنگی، وزنه‌برداری، والیبال ساحلی، جودو، سوارکاری، تیراندازی، شنا و دوومیدانی سهمیه‌های لازم برای شرکت در این بازی‌ها را به دست آورده بودند.

بر اساس تعداد سهمیه‌های کسب شده در این 9 رشته قرار بود کاروان ورزش ایران با 16 ورزشکار در این دوره از بازی‌‎های المپیک نوجوانان شرکت کند این در حالی است که تعداد این ورزشکاران با یک سهمیه اهدایی از سوی کمیته بین‌المللی المپیک به 17 نفر افزایش یافته است.

این افزایش سهمیه از آنجایی انجام شده که برخی کشورها از حضور در رقابت‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک نوجوانان انصراف داده‌اند. بر همین اساس سهمیه‌های به دست آمده توسط دوومیدانی کاران این کشورها میان دیگر کشورها توزیع شده که سهم ورزش و دوومیدانی ایران از این سهمیه‎‌های توزیعی یک سهمیه بوده است. پیش از ایران ایران صاحب دو سهمیه در رشته دوومیدانی بود که با اضافه شدن سهمیه جدید، تعداد آنها به سه سهمیه افزایش یافت.

در هر صورت با اضافه شدن یک سهمیه به تعداد سهمیه‌های کسب شده ایران، کاروان ورزش کشورمان با 17 ورزشکار در دومین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان نانجینگ شرکت خواهد کرد. تکواندو (دو سهمیه مردان و یک سهمیه بانوان)، کشتی فرنگی (دو سهمیه)، وزنه‌برداری (دو سهمیه)، والیبال ساحلی (دو سهمیه)، شنا (دو سهمیه)، دوومیدانی (سه سهمیه)، جودو (یک سهمیه)، سوارکاری (یک سهمیه) و تیراندازی (یک سهمیه بانوان) رشته‌هایی هستند که 17 ورزشکار آنها در قالب کاروان ایران در دومین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان شرکت می‌کنند.

دومین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان طی روزهای 25 مردادماه تا 6 شهریورماه در نانجینگ چین برگزار می‌شود. اسامی 17 ورزشکار اعزامی ایران به این دوره از بازی‌ها نهایتا تا یک هفته دیگر اعلام می‌شود.