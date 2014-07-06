  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳

طی حکمی از سوی وزیر علوم/

سرپرست جدید دانشگاه سمنان معرفی شد

سرپرست جدید دانشگاه سمنان معرفی شد

سمنان – خبرگزاری مهر: دکتر عباس هنر بخش رئوف طی حکمی از سوی دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست دانشگاه سمنان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم وزیر علوم خطاب به عباس هنر بخش رئوف ضمن انتصاب وی به عنوان سرپرست دانشگاه سمنان آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه سمنان را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رسانید.

در بخش دیگری از این حکم آمده است: بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی و سیاست های دولت تدبیر و امید با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران نقشی شایسته در تحقق راهبردهای سند دانشگاه اسلامی و بر آوردن اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا کنید.

دکتر هنر بخش دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان است.

پیش از این دکتر علی خیرالدین رئیس دانشگاه سمنان بود.

کد مطلب 2325942

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها