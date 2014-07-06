سرپرست جدید دانشگاه سمنان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم وزیر علوم خطاب به عباس هنر بخش رئوف ضمن انتصاب وی به عنوان سرپرست دانشگاه سمنان آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه سمنان را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رسانید.

در بخش دیگری از این حکم آمده است: بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی و سیاست های دولت تدبیر و امید با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران نقشی شایسته در تحقق راهبردهای سند دانشگاه اسلامی و بر آوردن اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا کنید.

دکتر هنر بخش دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان است.

پیش از این دکتر علی خیرالدین رئیس دانشگاه سمنان بود.