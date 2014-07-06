کادر فنی و هواداران دلیل حضورم در فولاد بود

سید ایمان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل پیوستنش به تیم فولاد خوزستان، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم فولاد از جمله تیم‌هایی است که از مدیریت و کادر فنی شایسته و هوادارانی خونگرم سود می‌برد که در هر شرایطی به حمایت از تیم خود می‌پردازند.

وی در ادامه افزود: این باشگاه دارای شرایطی است که هر بازیکنی می‌تواند در آن آرامش لازم را داشته باشد، به خاطر همین مسائل تصمیم گرفتم در فصل جاری در تیم فولاد بازی کنم.

مهاجم جديد تیم فوتبال فولاد خوزستان همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه بازی و عملکردم در تیم گسترش فولاد به خوبی دیده نمی‌شد، امیدوارم با حضور در فولاد و تلاشی که در تمرینات از خود نشان می‌دهم، بتوانم در مسابقات لیگ و لیگ قهرمانان آسیا بازی‌های خوبی را برای این تیم ارائه کنم.



وی در ادامه عنوان کرد: یکی دیگر از اهدافم برای حضور در تیم فولاد خوزستان این است که بتوانم از این طریق به اروپا راه پیدا کنم. قطعا بازی در آسیا می‌تواند شرایط دیده شدن را برایم فراهم کند.



موسوی همچنین ابراز امیدواری کرد تا با ارائه بازی‌های مطلوب بتواند خواسته مربیان و هواداران را برآورده کند و هم به اهداف مدنظرش در تیم فولاد دست یابد.