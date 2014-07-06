پوتین به آمریکای لاتین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین از سفر ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهوری روسیه به کوبا، آرژانتین و برزیل در روزهای 11 الی 16 جولای (20 الی 25 تیرماه) خبر داد.



پوتین در این سفر علاوه بر شرکت در نشست سران گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در برزیل با رهبران کشورهای چین، هند و آفریقای جنوبی و همچنین برخی رهبران کشورهای آمریکای لاتین درباره مسائل دوجانبه و اوضاع منطقه گفتگو می کند.



از سوی دیگر احتمال می رود که در پایان نشست سران بریکس چندین سند مهم در زمینه همکاریهای اقتصادی، از جمله تاسیس یک بانک مشترک به منظور سرمایه گذاری در طرح‌ های مشترک امضا شود.