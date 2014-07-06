به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت هیات فوتبال استان اصفهان، بازیکنان دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن با حضور در هیات فوتبال قرارداد خود را با تیم‌های اصفهانی ثبت کردند.

نفرات جدید تیم سپاهان اصفهان:

سهمیه بزرگسالان: لوسیانو پریرا (یک فصل)، عبدالله کرمی (دو فصل)، وریا غفوری(دو فصل)، رسول نویدکیا(دو فصل) و هادی عقیلی(سه فصل- تمدید قراداد)



سهمیه زیر 23 سال: سعید قائدی‌فر (سه فصل)و حسین فاضل (چهارفصل)

امید ابراهیمی بازیکن فصل گذشته تیم سپاهان با حضور در هیات فوتبال استان اصفهان با این باشگاه تسویه حساب نهایی کرد.

همچنین امیرمقداد مالکی سهمیه زیر 23 سال تیم ذوب‌آهن اصفهان قرارداد خود را با این تیم به مدت سه فصل در هیات فوتبال استان اصفهان ثبت کرد.