صابر مفاخری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صیانت از جنگلهای بلوط کامیاران و برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی همچنان در دستور کار نیروهای یگان حفاظت این شهرستان قرار دارد و در تازهترین مورد، عملیات قطع و انتقال غیرمجاز درختان جنگلی در محدوده روستای یوزیدر متوقف شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران بیان کرد: در پی دریافت گزارش همیاران طبیعت درباره قطع درختان جنگلی بلوط در محدوده روستای یوزیدر، نیروهای یگان حفاظت و کارکنان کشیک اداره منابع طبیعی شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: محدودهای که گزارش قطع درختان در آن اعلام شده بود، در میان اهالی منطقه با عنوان محلی زمان گریوه شناخته میشود و نیروهای منابع طبیعی پس از حضور در محل، آثار قطع درختان جنگلی را مشاهده و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران ادامه داد: پس از بررسیهای میدانی، آثار و شواهد مربوط به قطع درختان صورتجلسه شد و مقطوعات کشفشده از گونه بلوط نیز جمعآوری و با خودروی اداره به پارکینگ منابع طبیعی شهرستان منتقل شد.
مفاخری با اشاره به ادامه بررسیهای انجامشده برای شناسایی عاملان این تخلف گفت: عملیات قطع و انتقال غیرمجاز چوب در این محدوده متوقف شده است و تحقیقات برای شناسایی و کشف هویت متخلفان همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: حفاظت از عرصههای جنگلی و جلوگیری از قطع و قاچاق درختان، نیازمند همکاری مستمر نیروهای منابع طبیعی، همیاران طبیعت و مردم محلی است و گزارشهای مردمی میتواند نقش مؤثری در شناسایی سریع تخلفات داشته باشد.
رئیس اداره منابع طبیعی کامیاران خاطرنشان کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت مستمر عرصههای جنگلی شهرستان را رصد میکنند و در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه تخلف، موضوع در سریعترین زمان ممکن بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
مفاخری با قدردانی از همکاری همیاران طبیعت و مردم منطقه گفت: مشارکت مردم در حفاظت از جنگلها یکی از مهمترین ظرفیتهای موجود برای صیانت از منابع طبیعی است و شهروندان میتوانند موارد مشکوک و تخلفات مرتبط با قطع و حمل غیرمجاز چوب را به مراجع منابع طبیعی اطلاع دهند.
نظر شما