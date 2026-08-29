حجت عارف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای راهبرد توسعه کشاورزی پایدار و اصلاح ساختار تولید، نزدیک به ۱۰۰ تن بذر استاندارد و اصلاحشده از ارقام علوفهای شامل نخود علوفهای، ماشک توسط پیمانکاران بومی در دیمزارهای استان تولید شد. این محمولهها پس از پایش دقیق کیفی، از سوی شرکتهای معتبر فرآوری بذر کشور خریداری و وارد چرخه توزیع شده است.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی ایلام با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار سنتی کشت تصریح کرد: تحقق الگوی کشت کارآمد، خط مقدم برنامههای جهاد کشاورزی است. جایگزینی ارقام کمآببر با محصولات پرمصرفی نظیر یونجه، رویکردی حیاتی است که همزمان بحران آب را مهار کرده، با تثبیت نیتروژن به حاصلخیزی اراضی کمک میکند و در نهایت درآمد اقتصادی پایدارتری را برای کشاورزان رقم میزند.
وی افزود: وارد کردن لگومهای علوفهای دیم به چرخه تناوب زراعی، راهکاری راهبردی برای بالا بردن تابآوری مزارع در برابر خشکسالی و تنشهای اقلیمی، کاهش آفات و تضمین پایداری اکوسیستم کشاورزی منطقه است.
عارف همچنین با اشاره به گسترش سطح زیر کشت این محصولات خاطرنشان کرد: علاوه بر جهش چشمگیر در تولید بذور اصلاحشده، در سال زراعی جاری بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی دیم استان زیر کشت انواع لگومهای علوفهای رفت؛ اقدامی بنیادین که افزون بر تقویت خاک، پشتوانهای مطمئن برای خودکفایی و پایداری بخش دامپروری استان ایلام به شمار میرود.
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