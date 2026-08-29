نجات بیمار مبتلا به سرطان ریه با مداخله پیشرفته عروقی در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه خدمات تخصصی و کمتهاجمی در مراکز درمانی کردستان، امکان ارائه برخی مداخلات پیشرفته پزشکی را برای بیماران بدحال در داخل استان فراهم کرده است؛ موضوعی که علاوه بر تسریع روند درمان، میتواند نیاز به اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از استان را نیز کاهش دهد.
در همین راستا، یک بیمار مبتلا به آدنوکارسینوم ریه که به دنبال پیشرفت بیماری با خونریزی شدید از دستگاه تنفسی مواجه شده بود، در بیمارستان توحید سنندج تحت یک مداخله تخصصی عروقی قرار گرفت و خونریزی وی با موفقیت کنترل شد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شامگاه جمعه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان در تشریح این اقدام درمانی اظهار کرد: بیمار مبتلا به آدنوکارسینوم ریه در پی پیشرفت بیماری دچار هموپتیزی شدید و تهدیدکننده حیات شده بود و با توجه به شرایط بالینی، کنترل سریع خونریزی اهمیت حیاتی داشت.
فرشاد ارغوانی افزود: خونریزی شدید ریوی میتواند با ورود حجم زیادی از خون به مسیرهای هوایی، موجب انسداد راه تنفسی و ایجاد عوارض جدی برای بیمار شود، بنابراین شناسایی سریع منشأ خونریزی و انجام مداخله مناسب در چنین شرایطی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: با استفاده از ظرفیت تخصصی موجود در بیمارستان توحید سنندج، بیمار تحت مداخله پیشرفته رادیولوژی عروقی قرار گرفت و عروق مسئول خونریزی شناسایی و با روش مناسب مسدود شدند.
ارغوانی با اشاره به اهمیت ارائه چنین خدماتی در داخل استان گفت: توسعه درمانهای تخصصی در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان، حاصل مجموعهای از اقدامات در حوزه زیرساخت، تجهیزات پزشکی و تربیت و بهکارگیری نیروهای متخصص است.
وی بیان کرد: زمانی که بیماری با شرایط حاد و تهدیدکننده حیات میتواند بدون نیاز به اعزام به خارج از استان، خدمات مورد نیاز خود را در یکی از مراکز درمانی سنندج دریافت کند، این موضوع علاوه بر یک موفقیت درمانی، نشاندهنده افزایش توانمندی نظام سلامت استان است.
وی با بیان اینکه کاهش اعزام بیماران یکی از پیامدهای توسعه خدمات تخصصی است، خاطرنشان کرد: دسترسی سریعتر مردم به خدمات پیشرفته، کاهش هزینهها و دشواریهای ناشی از جابهجایی بیماران و حضور آنان در کنار خانواده در زمان درمان، از مهمترین دستاوردهای تقویت ظرفیتهای درمانی داخل استان به شمار میرود.
کنترل خونریزی با روش کمتهاجمی
متخصص رادیولوژی و فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی نیز درباره جزئیات این مداخله درمانی اظهار کرد: این اقدام برای بیماری انجام شد که به دلیل ابتلا به آدنوکارسینوم ریه و پیشرفت بیماری، با هموپتیزی شدید مواجه شده بود.
پیام قادری افزود: با توجه به شدت خونریزی، ادامه این وضعیت میتوانست جان بیمار را با خطر جدی مواجه کند و بنابراین لازم بود منبع خونریزی در سریعترین زمان ممکن شناسایی و کنترل شود.
قادری گفت: در چنین شرایطی یکی از روشهای مؤثر، آنژیوآمبولیزاسیون شریان برونشیال است که با استفاده از تکنیکهای رادیولوژی مداخلهای و بدون نیاز به جراحی باز انجام میشود.
این متخصص رادیولوژی و فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی توضیح داد: در این روش ابتدا عروق مرتبط با محل خونریزی با دقت مورد بررسی قرار میگیرند تا شریان یا عروق مسئول خونریزی شناسایی شوند و پس از مشخص شدن محل خونریزی، اقدام به آمبولیزاسیون عروق مربوطه میشود.
وی ادامه داد: در مورد این بیمار نیز پس از بررسی دقیق عروق، شریان مسئول خونریزی شناسایی و با استفاده از تکنیکهای رادیولوژی مداخلهای آمبولیزه شد که این اقدام با موفقیت انجام گرفت و خونریزی بیمار متوقف شد.
قادری با اشاره به ماهیت کمتهاجمی این روش بیان کرد: آنژیوآمبولیزاسیون شریان برونشیال یکی از روشهای مورد استفاده برای کنترل خونریزیهای شدید ریوی در بیماران منتخب است و در مواردی که هموپتیزی شدید و تهدیدکننده حیات وجود دارد، میتواند نقش مهمی در کنترل شرایط بیمار داشته باشد.
وی افزود: مزیت این روش آن است که میتوان بدون انجام جراحی باز، با دسترسی عروقی و استفاده از تکنیکهای تخصصی، عروق عامل خونریزی را شناسایی و کنترل کرد.
این متخصص رادیولوژی درباره وضعیت فعلی بیمار نیز گفت: پس از انجام موفقیتآمیز مداخله، بیمار برای ادامه مراقبتهای تخصصی در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده و در حال حاضر در ICU بیمارستان توحید سنندج تحت مراقبت قرار دارد.
نظر شما