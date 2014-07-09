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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۴:۰۹

شاخه نظامی فتح هم به حماس و جهاد اسلامی پیوست/اقدام تامل برانگیز نیروهای وابسته به ابومازن

شاخه نظامی فتح هم به حماس و جهاد اسلامی پیوست/اقدام تامل برانگیز نیروهای وابسته به ابومازن

گردانهای شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح، برخی مناطق صهیونیست نشین را هدف موشکهای خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردانهای شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح، شهرک صهیونیست نشین سدیروت را با سه فروند موشک از نوع 107 هدف قرار داد.

شاخه نظامی فتح همچنین پایگاه العین الثالثه را با دو موشک هدف قرار داد.

خبر دیگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است پنجشنبه درباره غزه نشست برگزار می کند.

همزمان با افزایش همبستگی مردم کرانه باختری با مردم غزه، نیروهای وابسته به ابومازن در اقدامی تامل برانگیز مانع نزدیک شدن تظاهرات کنندگان فلسطینی به اردوگاه بیت ایل اسرائیل شدند.

رسانه های اسرائیلی هم از اصابت موشکهای مقاومت به کریات ملاخی خبر دادند.

 

کد مطلب 2328760

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