اولين تجاوز هوايي اسرائيل به غزه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، ارتش رژيم صهيونيستي دربيانيه اي اعلام كرد بالگردهاي اسرائيلي صبح امروز مواضعي ازجنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) را گلوله باران كردند.

ارتش اسرائيل ادعا كرده است كه اين حمله بدنبال پرتاب چند فروند موشك ازسمت نوارغزه به شهرك سدروت كه باعث زخمي شدن 5 نظامي اسرائيلي شد، صورت گرفت.

منابع اسرائيلي اعلام كردند دستكم 21 فروند راكت از سمت نوار غزه به شهرك سدروت شليك شد .



گردان هاي عزالدين قسام شاخه نظامي حماس، گردان هاي القدس شاخه نظامي جهاد اسلامي و گردان هاي مقاومت مردمي در بيانيه هاي جداگانه مسئوليت شليك موشك ها به اين شهرك اسرائيلي را برعهده گرفتند.



به گفته اين گروه ها دستكم 35 فروند موشك دست ساز و راكت به اهداف اسرائيلي در اطراف نوار غزه بويژه شهرك سدروت شليك شد. اين حمله درواكنش به تجاوز نظاميان صهيونيست به مناطق فلسطيني و شهادت چند فلسطيني صورت گرفت.

جنبش حماس اعلام كرد حمله به شهرك سدروت را در پاسخ به شهادت سه تن از مبارزان خود درشمال كرانه باختري در حمله نظاميان صهيونيست انجام داده است.



ارتش اسرائيل مدعي شد دراين حمله، كارخانه هاي ساخت اسلحه حماس را كه عليه اسرائيلي ها به كارگرفته مي شد ، هدف قرار داده است.

روز گذشته نيز مراسم رژه نظامي حماس كه به دليل عقب نشيني رژيم صهيونيستي ازنوارغزه برگزار شد در پي وقوع انفجاري به فاجعه تبديل شد در اين انفجار دستكم 15 تن كشته و 85 تن ديگر زخمي شدند، حماس رژيم اسرائيل را به دست داشتن در اين حادثه متهم كرده است اما مقامات صهيونيست ادعا كرده اند در اين حادثه هيچ دخالتي نداشته اند.



ارتش اسرائيل در بيانيه اي مدعي شد در حادثه جباليا هيچ مسئوليتي ندارد.

مسئولان جنبش حماس تاكيد كردند اين آخرين رژه حماس خواهد بود، تشكيلات خودگردان فلسطين پيش ازاين از حماس خواسته بود به تجمعات نظامي خود پايان دهد و از دادن بهانه به رژيم اسرائيل براي ايجاد ناامني و خشونت خودداري كند.

آخرين اخبار دريافتي حاكي ازآن است كه جنبش فتح با صدور بيانيه اي جنبش حماس را مسئول وقوع انفجار جباليا دانست.

