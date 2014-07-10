وزرای اقلیم کردستان عراق در کابینه دولت شرکت نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت اقلیم کردستان عراق به وزرای کرد دولت مرکزی این کشور دستور داد تا در جلسات کابینه دولت شرکت نکنند.





این اقدام دولت اقلیم کردستان عراق ساعاتی بعد از سخنان نوری مالکی نخست وزیر عراق صورت می گیرد که با انتقاد از اربیل اقلیم کردستان را به تبدیل کردن این منطقه به عنوان پناهگاهی برای گروه های تروریستی و داعش متهم کرد.



نوری مالکی در سخنان خود کردها را به سوء‌ استفاده از اوضاع بحرانی عراق با هدف جدا شدن از عراق و اعلام استقلال متهم کرد.