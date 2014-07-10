برنج کاران دره شهر 15 درصد افزایش سطح زیر کشت داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی صبح پنجشنبه در مزارع برنج شهرستان اظهار داشت: کشاورزان دره شهری مشغول نشاء برنج در مزارع خود هستند.

وی افزود هزار نفر از شالیکاران دره شهری مشغول نشاء برنج در مزارع شالی خود هستند.

وی ادامه داد: نشاء برنج در سطح هزار هکتار از اراضی حاصلخیز شهرستان دره شهر آغاز شد که این میزان نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش سطح زیر کشت داشته است.

این مسئول اضافه کرد : ارقام برنجی که کشت می شود شامل عنبربو، شمشیری، شفق و شیرودی است.

وی در ادامه تصریح کرد: کار نشاء برنج به مدت بیست روز ادامه دارد.