جزئیاتی از نشست نمایندگان لرستان با رئیس مجلس/ مصوباتی از پروژه های ریلی تا تکمیل سدها

به گزارش خبرنگار مهر، نشست استاندار و نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس در حالی برگزار شد که در این جلسه حمید چیت چیان وزیر نیرو و معاونان وزارت راه و شهرسازی نیز حاضر بودند تا در دو حوزه راه و آب مسائل و مشکلات استان بررسی شود.

در این نشست حمید چیت چیان برای اجرا و تکمیل برخی پروژه های مهم در حوزه آب و فاضلاب و همچنین تکمیل ایستگاههای پمپاژ و سدهای استان قول مساعد داد تا امیدواری به تکمیل برخی از این پروژه ها ظرف دو سال آینده شکل بگیرد.

در حوزه راه و شهرسازی نیز پروژه های ریلی و چهارخطه های در دست اجرای استان مورد طرح قرار گرفت که در این زمینه نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

وضعیت بیکاری در استان لرستان به رغم قابلیتهای این استان در بخشهای مختلف کشاورزی، آب، گردشگردی، معادن و صنایع و حمل و نقل، نرخ بالای مهاجرت از استان، عدم همخوانی منابع و مصارف بانکهای استان، فقر زیرساختها در بخشهای مختلف، وضعیت بیماری زوال بلوط در جنگلهای بلوط استان، مشکل سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و رکود صنعت در استان بخشی از مسائلی بود که توسط نمایندگان و مسئولان استان در این جلسه مطرح شد.

همچنین درخواست برای تکمیل پروژه های در دست اجرای ریلی استان، تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل آزادراه اراک - خرم آباد و چهارخطه های استان، تکمیل پروژه های سدسازی در دست اجرا و مطالعه استان، تامین آب شرب شهرها و روستاهای استان، تکمیل پروژه های بیمارستانی استان و ...از جمله مطالبات مطرح شده در این جلسه بود.

16 مصوبه کلیدی در حوزه وزارت نیرو و راه و شهرسازی

استاندار لرستان در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه نمایندگان و مسئولان لرستان با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این جلسه که وزیر نیرو و معاونان وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشتند 16 مصوبه در حوزه وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید.

وی به برخی از این مصوبات در حوزه وزارت نیرو اشاره کرد و بیان داشت: اتمام عملیات اجرایی سدهای مروک، ایوشان و حوضیان در سال 93 و سه ماه نخست سال 94 از جمله این مصوبات بوده است.

وی اتمام عملیات اجرایی شبکه های خان آباد و 500 هکتار از اراضی شبکه مروک در سال 93، تامین اعتبار 800 میلیارد ریالی در سالهای 93 و 94 برای تکمیل ایستگاههای پمپاژ جایدر پلدختر و فیض آباد الشتر و همچنین اختصاص اعتبار به صورت ویژه برای چهار سد زیبا محمد، تاج امیر، عالی محمود و شهید بروجردی در سال آینده را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود از اختصاص اعتبار از محل ماده 10 و 12 به مبلغ 900 میلیارد ریال برای ایستگاههای پمپاژ واشیان، چم مهر، گرخشاب، اسماعیل آباد، نیله و کلکله در سالجاری خبر داد و یادآور شد: همچنین مقرر شد اعتباری به صورت ویژه برای دو سد آبسرده و کمندان برای تامین آب شرب شهرهای ازنا و بروجرد در سال 94 اختصاص داده شود.

بازوند ادامه داد: همچنین با توجه به مصوبات سفر هیئت دولت به استان در این جلسه مقرر شد که 300 میلیون مترمکعب آب در حوضه کرخه و دز به شرکت آب منطقه ای استان در سالجاری تخصیص و ابلاغ شود.

تقویت اعتبارات پروژه های ریلی و چهارخطه های لرستان

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان نیز به مصوبات این جلسه در حوزه وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و در گفتگو با با مهر بیان داشت: تامین اعتبار اجرای راه آهن دورود - خرم آباد - پلدختر - اندیمشک از محل فروش سهام در سالجاری از جمله مصوبات مهم در این بخش بود.

علی هادی چگنی تقویت اعتبار راه آهن ازنا - الیگودرز - اصفهان از محل سایر منابع با توجه به اقدامات اجرایی قابل توجه و تقویت اعتبارات مربوط به پروژه های چهارخطه دورود - داران، خمین - الیگودرز، ازنا - شازند و خرم آباد به شهرستانهای نورآباد، کوهدشت، بروجرد و پلدختر در سالهای 93 و 94 را از دیگر مصوبات این حوزه برشمرد.

وی ادامه داد: در این جلسه تامین 30 هزار تن قیر برای آسفالت راههای روستایی استان در سالجاری و احداث راه دسترسی برای مردم شهرستان پلدختر در مجاور آزادراه خرم آباد - پل زال مورد تصویب قرار گرفت.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان عنوان کرد: همچنین مقرر شد نسبت به ابلاغ اعتباری به مبلغ 5 میلیارد تومان برای اجرای تونل الشتر - بروجرد اقدام و طی سالجاری از محل فروش سهام 10 میلیارد تومان نیز به این پروژه اختصاص داده شود.

احداث راه دسترسی برای مردم پلدختر در مجاور آزادراه خرم آباد - پل زال

علی کائیدی نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب مطرح شده در این نشست به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه در رابطه با مشکلاتی که آزادراه خرم آباد - پل زال برای مردم پلدختر به وجود آورده است صحبت شد.

وی با اشاره به مشکل تردد اهالی روستاهای منطقه از مسیر آزادراه عنوان کرد: روستائیان حاشیه آزادراه برای تردد در این محور روزانه باید عوارض پرداخت کنند که باید به این روند رسیدگی شود.

کائیدی با اشاره به نبود راه دسترسی محلی به موازات آزادراه خرم آباد - پل زال برای تردد مردم خواستار بهسازی جاده قدیمی این مسیر با مساعدت وزارت راه و شهرسازی شد.

وی عنوان کرد: در این جلسه احداث راه دسترسی برای مردم شهرستان پلدختر در مجاور آزادراه خرم آباد - پل زال مورد تصویب قرار گرفت.

تامین آب شرب 16 روستای آسیب دیده از اجرای پروژه قمرود

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به برخی مصوبات این جلسه در حوزه این شهرستان به مهر گفت: به دنبال اجرای طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود خسارات جدی به آب شرب و اراضی کشاورزی شهرستان الیگودرز وارد شده است.

توکلی عنوان کرد: در این راستا مقرر شد برای جبران این خسارات نسبت به تامین اعتباری به مبلغ 75 میلیارد تومان به منظور احداث سد مخزنی 15 میلیون مترمکعبی دیجانی الیگودرز از محل اعتبارات طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به سد کوچری اقدام شود.

وی ادامه داد: همچنین برای جبران خسارات وارده به اراضی کشاورزی این منطقه مقرر شد ایستگاه پمپاژ واقع در پایین دست سدخان آباد و خط انتقال آن در شاپورآباد از شرکت آب منطقه ای قم در اختیار شرکت آب منطقه ای لرستان قرار گیرد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تامین آب شرب مورد نیاز 16 روستای شهرستان الیگودرز که با اجرای خط انتقال آب از سرشاخه های دز در شهرستان الیگودرز به قمرود دچار مشکل جدی شده اند از طریق آب و فاضلاب کشور در سال 93 از دیگر مصوبات این جلسه بود.