ناکارآمدی گنبد آهنین/صدای آژیرهای ممتد در سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه فلسطین الیوم از حالت سرخوردگی میان محافل نظامی رژیم صهیونیستی به سب ناکارآمدی سامانه گنبد آهنین که این رژیم هزینه زیادی برای آن صرف کرده است خبر داد و بیان کرد: این سامانه که رژیم صهیونستی میلیون ها دلار برای آن هزنیه کرده است در مقابله با موشکهای مقاومت فلسطین ناکارآمد بوده است و موشکهای فلسطینی ها به عمق نود کیلومتری شلیک شده است موضوعی که رژیم اسرائیل انتظار آن را نداشته است.

روزنامه صهیونیستی هآرتص در این باره نوشته است: سامانه گنبد آهنین که در نزدیک مرز با غزه مستقر شده تا شهرک های اسرائیلی را از از عملیات حفظ کند موفقیت چندانی نداشته است و فقط 300 موشک از مجموع 850 موشک شلیک شده از سوی مقاومت فلسطین را ظرف روزهای گذشته مهار کرده است که این ضربه به آن است.

سامانه گنبد آهنین یک سامانه دفاع هوایی متحرک است که شرکت صنایع هوایی رژیم صهیونیستی و شرکتهای رافائل و آلتا برای حفاظت از شهرکهای صهیونیستی نشین طراحی و ساخته اند اما عملا نتوانسته است کاری از پیش ببرد.هزینه هر موشک حدود 40 هزار دلار است و سکوی پرتاب آن 50 میلیون دلار آب می خورد.

این در حالی است که موشکباران شهرک های صهیونیست نشین بامداد امروز نیز از سوی مقاومت ادامه داشت و رزمندگان مقاومت فلسطین بیست موشک به بئرالسبع شلیک کردند که تعدادی از آنها به منازل صهیونیستها برخورد کرد و یک موشک نیز در کنار سالن ورزشی فرو آمد و ایستگاه سوخت در اسدود طعمه حریق شد و دهها صهیونیست زخمی شدند.

صدای آژیرهای ممتد در همه جای فلسطین اشغالی به گوش می رسد از تل آویو و غوش دان، هرتسلیا گرفته تا ریشون و حولون و کریات اربع و سوسیا در جنوب الخلیل.

کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی از لرزیده شدن ساختمان دادگاه عالی و کنیست اسرائیل بر اثر شلیک موشکها در جنوب و شمال قدس خبر داد.

گردانهای عزالدین قسام از شلیک چهار موشک ام 75 به قدس اشغالی خبر داد و گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی تل آویو را را با دو موشک براق 70 هدف قرار داد.

در شهرک صهیونیست نشین اشکول یک صهیونیست بر اثر حملات موشکی مقاومت کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی مناطق برکس و زمین های کشاورزی در المغازی در مرکز غزه را هدف قرار دادند.جنگنده های این رژیم منطقه ای در شمال غزه را نیز هدف قرار دادند.

از سوی دیگر رسانه های فلسطینی اعلام کردند:در عسقلان، حیفا و اشکول بر اثر شلیک موشکهای مقاومت صدای آژیر ممتد شنیده می شود.

همزمان درگیری های میان فلسطینی ها و نظامیان اشغالگر در شرق البیره و شرق روستای الجانیه در غرب رام رخ داد.

در ریشون لتسیون، الرمله و رحفوت صدای آژیر های ممتد شنیده می شود.در اسدود شلیک موشکهای مقاومت سبب کشته شدن یک صهیونیست شد.

مسئولان رژیم صهیونیستی از هدف قرار گرفتن 1100 مرکز در غزه خبر دادند.