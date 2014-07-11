به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نشان و پوستر جایزه ادبی آذریزدی با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و همزمان با سالروز درگذشت این نویسنده صاحب نام کودک و نوجوان برگزار شد.

این جایزه ادبی از سال جاری و با حمایت موسسه فرهنگی ریحانه الرسول، شورای کتاب کودک و دفتر مطالعات فرهنگی موقوفات میرزا محمد کاظمینی اهدا می شود.

در مراسم رونمایی از این نشان، محمد کاظمینی که دفتر مطالعاتی وی هزینه برگزاری این جایزه ادبی را تقبل کرده است در سخنانی اظهار داشت: در جامعه فرهنگی ایران هر کسی و در حد وسع خود تلاش می کند تا زحمات مهدی آذریزدی را پاس دارد. این جایزه ادبی نیز به پاس عنایت تمامی اساتید و دانشگاهیان و به طور مشخص عنایت مقام معظم رهبری به مهدی آذریزدی درجریان سفرشان به یزد برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: این جایزه ادبی به منظور اینکه بتواند فصل الخطابی برای جریان ادبیات کودک در کشور باشد و با طرح اولیه ای که از سوی علی دهقانی به عنوان دبیر اجرایی به بنیاد ریحانه الرسول ارائه شد و پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دست برگزاری قرار گرفت و از این پس در قالب نظر علمی هیئت های کارشناسی و علمی و با محوریت شورای کتاب کودک به انجام خواهد رسید.

همچنین در این مراسم نوش آفرین انصاری رئیس شواری کتاب کودک نیز در سخنانی با اشاره به اینکه اهدای جایزه ادبی به نام کسی که سال های زیادی از عمرش را صرف توجه به بازنویسی برای کودکان کرده است اقدامی شایسته‌ای است، گفت: مرحوم آذریزدی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک بود و چه بهتر که امروز اهالی این شورا به نام او جایزه ای ادبی اهدا کنند.

وی همچنین افزود: مرحوم آذریزدی کودک درون همه ما را به خوبی می شناخت و در عین حال با ویژگی های شخصیتی کودکان نیز به خوبی آشنا بود و ترکیب همین دو موضوع بود که در نهایت او را به خلق نخستین بازنویسی ها از متون کهن فارسی راهنمایی کرد.

مهدی محقق رئیس انجمن آثار و مفاخر ملی نیز دیگر سخنران این مراسم رونمایی بود.

وی در سخنان خود با اظهار تاسف از وضعیت کتابخوانی در کشور گفت: جای تاسف دارد که در آئین ما کتاب و قلم نخستین عبارتی است که قرآن کریم با آن آغاز می شود اما ما از نظر کتابخوانی در چنین وضعی قرار داریم. برای اصلاح این وضع باید تلاش کرد تا همه به ویژه کودکانمان را به کتابخوانی تشویق کنیم همچنانکه مرحوم آذریزدی یکی از پیشگامان این کار بود.

محقق ادامه داد: کودک اهل سوال و پرسش است و نمی توان به او گفت نپرس. پس برای پاسخ دادن به سوالات او باید کتاب هایی که به سوالاتش پاسخ می دهد را منتشر و از انتشار آن حمایت کنیم.

محقق تاکید کرد: باید عزمی جدی در معرفی مفاخر و دانشمندان ایران به کار بست. این شایسته نیست که کودکان این سرزمن ستاره های سینمای هالیوود را بشناسند اما با مفاخر خود آشنا نباشند.

در این مراسم هم چنین محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی اقدام موسسه فرهنگی ریحانه الرسول در برگزاری جایزه ادبی آذریزدی را اقدامی خوب برای معرفی مشاهیر استان یزد دانست و گفت: من مطلع هستم که آقای دهقانی به عنوان دبیر اجرایی، طی دو سال گذشته برای ساماندهی امور مقدماتی این جایزه پیگیری های زیادی داشت و حتی دیدم مانند مرحوم آذر ناملایمات زیادی را هم تحمل کرد.

جوکار ادامه داد: اگر در کشور الگوهای فرهنگی را فراموش کنیم، بدون شک قدر و ارج مسئله فرهنگ را نخواهیم دانست، مرحوم آذریزدی به این مسئله واقف بود، حسی درونی در او وجود داشت که عشق به کشور و ادبیات را در او زنده می کرد و من شک ندارم که اگر این حس و تلاش او نبود، ادبیات کودک ما راه دیگری را می رفت و حاصلی جز کپی برداری از غرب در آن دیده نمی شد و اما امروزه می بینیم بازنویسی های اذریزدی از ادبیات کهن عناصر فرهنگی ما را کاملا مستقل به نمایش گذاشته است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه آثار مهدی آذریزدی هنوز برای مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست، گفت: به نظر من آموزش و پرورش باید ورودی جدی به این مسئله داشته باشند، هر چند که ورود آثار و سبک استاد به دانشگاه ها جای خوشحالی بسیار دارد و مایه افتخار است، اما نباید فراموش کنیم که این سبک و ادبیات متعلق به خود ماست و زندگی سازنده آذریزدی نیز باید الکوی ما قرار بگیرد.

هم چنین در این مراسم جمعی از فعالان فرهنگی اظهار آمادگی کردند تا فعالیت هایی در زمینه تصویرگری و انیمیشن نیز در این جایزه ادبی گنجانده شود.

جایزه ملی مهدی آذریزدی از سال جاری و به صورت سالانه به برترین آثار تالیف شده در زمینه بازنویسی متون کهن و ادبیات کلاسیک و نیز بازآفرینی ادبی به نویسندگان کودک و نوجوان اهدا خواهد شد.