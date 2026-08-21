به گزارش خبرگزاری مهر، فواد مرادزاده درباره آخرین وضعیت ۱۳ صیاد مفقود بندرلنگهای، اظهار کرد: جستوجو و پیگیری سرنوشت این صیادان در دو سطح ادامه دارد.
وی با تأکید بر تداوم پایش و جستوجوی دریایی، افزود: محدودههای احتمالی حضور صیادان همچنان در حال بررسی و پایش است و دستگاههای مرتبط موضوع را دنبال میکنند.
فرماندار بندرلنگه همچنین با اشاره به احتمال کشیده شدن شناورها به سمت آبهای کشورهای مجاور، گفت: این احتمال نیز در دست بررسی است و موضوع از طریق وزارت امور خارجه و مجاری دیپلماتیک پیگیری میشود.
مرادزاده تأکید کرد: پیگیریها تا روشن شدن وضعیت این صیادان ادامه خواهد داشت و تلاش برای یافتن ردی از آنان متوقف نشده است.
۱۳خانواده همچنان چشمانتظار بازگشت عزیزانشان از دریا هستند.
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