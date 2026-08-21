«شاهرود» خاستگاه استعدادهای برتر رباتیک و فناوری کشور

محسن نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه شاهرود اظهار کرد: وجود استعدادهای ممتاز دانش‌آموزی و جوانان خلاق در این شهرستان، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های فناورانه و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های نوین فراهم کرده است.

وی با اشاره به افتتاح مرکز جدید مکانیک رباتیک و هوش مصنوعی پارک علم و فناوری استان سمنان در حوزه دانش‌آموزی افزود: راه‌اندازی این مرکز در شاهرود، گامی در مسیر شناسایی، آموزش و توانمندسازی استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه‌های رباتیک، مکانیک و هوش مصنوعی است.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان ادامه داد: این مرکز با هدف ایجاد بستر مناسب برای پرورش ایده‌ها و استعدادهای دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه فعالیت آنان در حوزه فناوری‌های نوین راه‌اندازی شده است.

نظری با اشاره به برگزاری مراسم افتتاح این مرکز در شاهرود گفت: این مراسم با حضور جمعی از مدیران، دانش‌آموزان و فعالان حوزه رباتیک و مکاترونیک برگزار شد و ظرفیت‌های موجود در این حوزه مورد توجه قرار گرفت.

وی همچنین از تقدیر از دانش‌آموزان برگزیده مسابقات و المپیادهای رباتیک و مکانیک خبر داد و بیان کرد: در این مراسم از دانش‌آموزان برگزیده المپیاد جهانی رباتیک (WRO) که در رده Engineers موفق به کسب رتبه‌های اول و دوم شده‌اند، تجلیل شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان افزود: همچنین از دانش‌آموزان برگزیده و حائز مقام اول المپیاد مکانیک کشوری با اهدای لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد که کسب این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد دانش‌آموزان شاهرودی در حوزه‌های علمی و فناورانه است.

نظری با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های فناورانه گفت: مرکز مکانیک رباتیک و هوش مصنوعی با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده و می‌تواند بستری برای آموزش، توانمندسازی و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه‌های رباتیک، مکانیک و هوش مصنوعی باشد.