علف های هرز نفس باغ سیب کرج را گرفت/ کارکرد اکولوژیکی باغ در مباحث اقتصادی گم نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حدود سه ماه از اعتراضات مردمی و رسانه ها نسبت به قطع بیش از دو هزار اصله درخت در باغ سیب مهرشهر کرج می گذرد. اعتراضاتی که در نهایت پای قانون را به این اتفاق تلخ کشید و به حکم دستگاه قضا، متولیان نگهداری از باغ محکوم و به بازکاشت درختان قطع شده مکلف شدند.



با گذشت این مدت و به رغم تمام نگرانی های شهروندان نسبت به تخریب فضای سبز و پیگیری های اهالی رسانه، هنوز باغ سیب با روزهای اوج خود فاصله ها دارد و باید سالهای درازی بگذرد تا نهالهای جوان رشد کنند و نقشی در کاهش آلودگی روزافزون شهر داشته باشند.



از طرفی، کاشت نهال های جوان به جای انبوه درختان از میان رفته، تنها توانست اندکی از بغض دوستداران طبیعت و فضای سبز را بکاهد اما حالا ابتدایی ترن اصول باغبانی که همانا هرس و حذف گیاهان و علفهای هرز به منظور فراهم کردن شرایط رشد بهتر درخت است، در این باغ بزرگ که از اصلی ترین شش های تنفسی کرج شمرده می شود، رعایت نمی شود.



رویش علفهای هرز به ویژه در قسمت شرقی پارک تا بالای حصارهای بتنی پیش رفته و به حال خود رها شده اند. به گونه ای که ارتفاع علفهای هرز در مواردی به بلندی درختان می رسد. علفهایی که با تغذیه از خاک و آب، بخشی ار مواد آلی و معدنی خاک را جذب خود می کنند و مانع رشد طبیعی درختان می شوند.



حالا علفهای هرز از سر و کله درختان باغ بالا می روند و فضا را برای نفس کشیدن درختان تنگ کرده اند.

هیچ سالی باغ سیب را اینگونه بی حال ندیدم

یکی از شهروندان جوان منطقه با ابراز نگرانی از وضعیت باغ سیب به خبرنگار مهر، گفت: هیچ سالی باغ سیب را اینگونه طرد شده و بی حال ندیده بودم. هیچ وقت نمی گذاشتند آنقدر علف هرز در باغ رشد کند و باغ همیشه سرحال بود. در قسمت روبرویی بلوار شهرداری درختان کاملا خشک شده اند. اما بعضی از آنها جوانه زده اند و هنوز کورسویی از امید دیده می شود که دستی راه آب بر آنها بگشاید تا زبانی تر کنند.



این دختر جوان با بیان اینکه مشاهده این صحنه ها واقعا دلخراش و از طرفی ترسناک است، اظهار داشت: اگر پشت این علفهای بلند و حجیم جنایت یا خلافی در حال رخ دادن باشد کسی متوجه نمی شود.دست کم قبل از وعده پیاده رو و جاده سلامتی و آبادسازی باغ نیمچه حصاری از سیم خاردار وجود داشت که مانع ورود افراد به داخل باغ می شد.

ابراز تردید شهروندان نسبت به احیای باغ

یکی دیگر از ساکنان مهرشهر با اشاره به وعده احداث پیاده رو در حوالی این باغ گفت: پیاده رویی که به خاطر آن چندین درخت را قطع کرده اند به زباله دانی تبدیل شده و از آن پیاده روی قبلی هم که عصرها مردم در آن قدم می زدند و به یُمن درختان سرحال هوایی تازه می کردند، اثری جز موزاییکهای خرد شده، خاک، تکه های بریده شده از درختان و زباله چیزی باقی نمانده است.



وی افزود: حتی شمشادهای روبروی باغ و حاشیه بلوار دانش هم امسال هرس نشده اند. در قسمت روبرویی بلوار شهرداری که درختان آخرین نفسهایشان را می کشند نیز از زباله پُر شده و زمین آنجا چنان ترکهایی برداشته که گویی سالهاست قطره آبی به پای درختان ریخته نشده است.



این شهروند با ابراز تردید نسبت به وعده های داده شده نسبت به بازکاشت درختان قطع شده باغ اظهار داشت: جایی که جلوی چشم مردم است اینگونه در حال نابودی است چه برسد به داخل باغ.



وی گفت: فارغ از اینکه این درختان چگونه و به دست چه کسی کاشته شده اند، نعمتهای الهی هستند که سالهای سال طراوت و شادابی و خنکی را به مردم این شهر هدیه کرده اند.کاش بیشتر شکرگزار باشیم و قدر نعمتهایی که به ما هدیه شده است را بدانیم.

کارکرد اکولوژیکی باغ در مباحث اقتصادی گُم نشود

در این ارتباط عباس زارع مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در پاسخ به مهر درباره وضعیت فعلی باغ سیب مهرشهر با بیان اینکه رسیدگی به باغ بهتر از گذشته شده اما متاسفانه به نقطه مطلوب نرسیده است، گفت: پس از اتفاقاتی که در این باغ افتاد با پیگیریهای قضایی، متخلفین به جایگزینی درختان قطع شده مکلف شدند و بیش از دو هزار اصله نهال در این باغ کاشته شد. علاوه بر این متولیان برای احیای باغ سیب طرحی ارائه داده اند که به جای درختان خشک و نیمه خشک نهال های جدید کاشته شود.



وی با بیان اینکه طرح یاد شده دارای نواقصی است، گفت: این طرح در حال حاضر در کمیته ای متشکل از جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، سازمان پارکها و.. در حال بررسی است تا پس از اصلاح طرح و تصویب نهایی برای احیای کامل باغ سیب به مرحله اجرا درآید.



زارع در نشستی که اخیرا با محور بررسی طرح شرکت کشت و صنعت مطهری برای احیای باغ برگزار شد، با ارائه جزئیات بیشتری از طرح بر توجه به جنبه های زیست محیطی، پلاک گذاری درختانی که در باغ کاشته می شوند و کاشت گونه های مقاوم تاکید کرد.

طرح شرکت کشت و صنعت با وضعیت فعلی قابل اجرا نیست

وی با اشاره به مشکلات و معایب این طرح تصریح کرد: از نظر تخصصی کارشناسان سازمان پارکها، این طرح با وضعیت فعلی به هیچ وجه قابل اجرا در باغ سیب نیست و شرکت باید پس ازبازنگری و تصحیح موادی از طرح مذکور، آن را مجددا به سازمان ارسال کند.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اظهار داشت: با توجه به کاربری باغ سیب در طرح تفصیلی به صورت فضای سبز، مهم ترین کارکرد آن کاربرداکولوژیکی است که متاسفانه هیچ اشاره ای در طرح به این مهم نشده و ارزیابی زیست محیطی در طرح وجود ندارد.



وی گفت: در واقع یکی از ایرادات پایه این طرح این است که باید یک اکولوژیست در کنار تیم طراحی وجود داشته باشد.

این مسئول در ادامه اظهاراتش گفته که مسئولان دست اندرکار تنها نباید مباحث اقتصادی را مدنظر داشته باشند چون این باغ سرمایه ملی و متعلق به همه شهروندان است، هدف مدیران شهری از احیای این باغ کمک به کاهش آلودگی هوای شهر و رویکرد اکولوژیکی آن است.

وظیفه هرس باغ با متولیان است



این موارد گرچه از مهمترین مباحث احیای باغ سیب است و بررسی آن بسیار هم ضروری و واجب؛ امری که در اجرای شایسته آن برای بازگشت حیات به جان بی رمق و روی زرد درختان کهنسال سیب و گلابی هیچ شکی نیست؛ اما هرس درختان و علفهای هرزی که ارتفاعشان به بیش از دو متر رسیده است، دیگر نیازی به طرح و برنامه ندارد زیرا از بدیهی ترین اصول باغبانی است.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، مسئولیت این امر را متوجه متولیان باغ دانست و گفت: باغ سیب در مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان است و سازمان پارکها براساس قانون تنها می تواند نسبت به قطع درختان اعتراض و موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.

بنیاد جانبازان و مستضعفان حمایت کند

زارع افزود: متاسفانه به بخش شرقی باغ رسیدگی نمی شود ما نیز برای احیای باغ تذکر داده ایم. طرحی هم که شرکت کشت و صنعت مطهری ارائه داده است قسمتهای شرقی باغ را نیز شامل می شود.



وی با اشاره به درختان کم شمار بخش شرقی باغ، یادآور شد: در این بخش زمینهای زراعی وجود دارد و کمتر درختی دیده می شود اما با این حال وضعیت موجود مورد رضایت نیست.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در عین حال اظهار داشت: مسئولان شرکت کشت و صنعت مطهری افراد متخصصی هستند که چنانچه از طرف بنیاد جانبازان حمایت شوند می توانند در جهت احیای باغ سیب اقدام کنند.

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عکس: تارا کریمایی

گزارش : فائقه رحیمی