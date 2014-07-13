به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست پرفروشترين كتابهای فروشگاه شهر کتاب مرکزی در نیمه اول تیرماه، در حوزههای تاریخ، داستان، شعر، روانشناسی، هنر، علم، انقلاب و دفاع مقدس، فلسفه و حوزه کودک و نوجوان منتشر شده است.
کتابهایی که در این فهرست در حوزه تاریخ، بیشترین فروش را داشتهاند، عبارتاند از: «سرگذشت زندان»، «اقتدارگرايی ايرانی عهد قاجار»، «يك سال در ميان ايرانيان»، «ميرزا تقی خان اميركبير» و «روزگاران». در میان کتابهای داستان نیز کتابهای «مردی كه هادلبرگ را به تباهی كشاند»، «عشق اول و دو داستان ديگر»، «دروغ سوم»، «ديگر تنها نيستی»، «ولگردهای دارما» با بیشترین استقبال از طرف مخاطبان روبرو شدهاند. پرفروشهای حوزه شعر هم عبارتاند از: «واقعيت رويای من است»، «عاشقانهها»، «شعرهای هشدار» و «سهگانه فاضل نظری»
«پرسيدن مهمتر از پاسخ دادن است»، «رسالهای كوچك در باب فضيلتهای بزرگ»، «بخشودن (تجربه و هنر زندگی 2)» و «سنت ترجمه آثار فلسفی در ايران» کتابهایی هستند که در زمینه فلسفه در نیمه اول تیرماه، به بیشترین میزان فروش دست پیدا کردهاند. در حوزه هنر، این کتابها بیشترین فروش را داشتهاند: «سرآمدان هنر نو»، «زندگی با پيكاسو»، «ايده تئاتر»، «مبانی سينما» و «20 سال عكاسی فيلم در ايران»
«اعتماد به نفس چيست؟»، «روانشناسی رنگها»، «شفای كوانتومی» و «تفكراتی درباره زندگی» هم عناوینی هستند که در قفسه کتابهای روانشناسی، در این فروشگاه با استقبال بیشتری روبرو شدهاند. در میان کتابهای علمی پرفروش، میتوان نامهایی چون «در جستوجوی حافظه (پيدايش دانش نوين ذهن)»، «تاريخ علم (3 جلدی)»، «ذره در پايان گيتی»، «هندسه در گذشته و حال» و «نظريهای برای همه چيز» را دید.
«من زندهام»، «همت»، «دا»، «زندانالرشيد» و «آن بيست و سه نفر» کتابهایی هستند که در حوزه دفاع مقدس به بیشترین میزان فروش دست پیدا کردهاند. «حاجآقا مجتبی»، «فصوصالحكم»، «چشماندازهای فلسفی و معنوی» و «تقويم رمضان» کتابهای پرفروش حوزه دین و عرفان هستند.
عناوین پرفروش کتابهای کودک نیز به این ترتیب است: «دسدسی باباش میياد»، «من حاضرم 1 (باب اسفنجی)»، «سگ كوچولو كجايی پيش مامان میآيی»، «كسی پنگوئن گم نكرده»، «دويدم و دويدم» و «مامان بيا جيش دارم».
«قصههای اميرعلی 3و 4 »، «وحشیترينها مسخرهترينها بامزهترينها و خفنترينهای دنيا»، «يك سال بدون او»، «اين وبلاگ واگذار میشود»، «نشان آتنا (قهرمانان كوه المپ 3)» و «فقط پسرها بخوانند» هم عناوین پرفروش کتاب نوجوان در این مدت است.
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