ارتقای سطح ایمنی 1200 کیلومتر محور ارتباطی آذربایجان غربی/473 کیلومتر لکه گیری می شود

ارسلان شكري در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در راستاي ارتقا ايمني محورهای ارتباطی آذربایجان غربی عملیات ايمن سازي راههاي شرياني به طول يك هزار و 200 كيلومتر در دست اجرا است، افزود: امسال 473 کیلومتر از محورهای ارتباطی استان لكه گيري و روكش آسفالت می شوند که در این راستا تا كنون این طرح در 70 كيلومتر از راههاي استان اجرا شده و مابقي نيز برابر برنامه ريزيهاي بعمل آمده تا آخر سال جاري به اتمام می رسد.

وی از بررسی، برنامه ریزی و اجرای روكش آسفالت اروميه – مهاباد، خوي – سلماس و بازگشايي كمربندي مياندوآب – بوكان و تعريض محور اروميه – مهاباد خبر داد و اظهار داشت: لكه گيري و روكش سطح جاده ها، بهسازي و آسفالت، تعميرات اساسي پل هاي بزرگ و كوچك، نوسازي راهدارخانه ها، درز گيري پليمري در شمال و جنوب استان مهمترین و بارزترين برنامه هاي اجرايي اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی طی سال جاری هستند.

مدير امور راهداري اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي با اعلام اينكه محور اروميه- مهاباد با 12 نقطه حادثه خيز يكي از پر حادثه ترين محورهاي جنوب آذربايجان غربي محسوب مي شود، افزود: محورهاي مهاباد - مياندوآب و مياندوآب و بوكان هر يك با 5 نقطه حادثه خيز و محورهاي اروميه- سلماس،‌ مهاباد- سردشت،‌ سلماس- خوي و خوي ماكو نيز هر يك با 4 نقطه حادثه خيز در رده هاي بعدي حادثه خيز ترين جاده هاي ارتباطي استان قرار دارند.

شکری در خصوص نقاط پرحادثه بر اساس آمار تصادفات سالهاي 90، 91 و 92 نيز اعلام كرد: در محور اروميه - سلماس، پيچ هاي كريم آباد، شريف آباد و كهريز،‌ در محور شهيد كلانتري تقاطع طلاتپه و المهدي، در محور امامزاده نقطه اوچ قبرلو، محور اشنويه - بالانح سه راهي شمس حاجيان و در محور اروميه- مهاباد سه راهي ميرشكارلو گردنه جبل پرحادثه ترين نقاط بر اساس تصادفات رخ داده بودند.

وی با اعلام اينكه بر اساس برآوردهاي انجام شده براي اصلاح هر نقطه حادثه خيز در محورهاي ارتباطي آذربايجان غربي 30 ميليارد ريال بوده كه براي اصلاح همه نقاط 201 ميليارد ريال اعتبار نياز است، ادامه داد:‌متاسفانه به دليل كمبود اعتبارات براي اصلاح هندسي، 69 نقطه حادثه خيز محورهاي ارتباطي استان با تابلوها و علائم فسفري آشكارسازي و عمليات زودبازده راهداري بصورت اماني در جهت كاهش تصادفات انجام شده است.

وي با اشاره به اينكه تعمير و نصب تابلوهاي اخطاري، انتظامي، مسير نما و جهت نما، خط كشي، نصب ضربه گير پلاستيكي و شيار لرزاننده در راستاي سهولت رفت و آمد مسافران در محورهاي مواصلاتي اجرايي مي شود،‌ از بازبینی، بررسی و اصلاح دوره ای شبکه راه های ارتباطی و رفع مشکلات و معضلات خبر داد و گفت: اجرای طرحهای زودبازده با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت ها برای ایمن سازی محورهای مواصلاتیبا همکاری پلیس راه در جاده ها انجام می شود.

مدير امور راهداري اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي از ساماندهی نقاط حادثه خیز و مشکلات فنی طرحهای راهسازی تا قبل از شروع عملیات راهداری زمستانی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و با اعلام اینکه محورهای جنوب استان به ویژه جاده منتهی به میاندوآب و مهاباد حادثه خیزترین جاده های استان محسوب می شوند، عامل بسیاری از سوانح رانندگی در راههای اصلی و فرعی را تردد ماشین آلات کشاورزی از جمله تراکتورها دانست و یاداور شد: باید برنامه های فرهنگی برای آگاه سازی روستاییان از مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی اجرا تا شاهد کاهش خسارت مادی و جانی در این حوزه باشیم.