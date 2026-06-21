رحمانی: تکمیل کریدور ترانزیتی بازرگان نیازمند تامین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی صبح یکشنبه در جریان بازدید از پروژه روکش آسفالت محور ارومیه – مهاباد، اجرای گسترده عملیات روکش آسفالت در محورهای شریانی و کریدوری را اقدامی موثر در جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته و توسعه زیرساخت‌ های حمل‌ ونقل استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه آذربایجان ‌غربی به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است، اظهار کرد: استان با بیش از ۶۰۰ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای کریدوری و شریانی استان رتبه نخست کشوری را در این حوزه کسب کرده است.

رحمانی با اشاره به موقعیت راهبردی آذربایجان ‌غربی به عنوان استانی مرزی که با چندین کشور همسایه ارتباط زمینی دارد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته شاخص‌های حوزه راه در استان متناسب با ظرفیت‌ها و جایگاه آذربایجان‌غربی نبود اما در سال گذشته نهضتی جدی در حوزه راه‌سازی و بهسازی محورهای مواصلاتی آغاز شده است.

وی با اشاره به پروژه روکش آسفالت محور ارومیه- مهاباد اظهار کرد: این پروژه به طول ۱۴ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در حال اجراست و نقش مهمی در ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت تردد و بهبود سطح خدمات به کاربران جاده‌ای خواهد داشت.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه محور ارومیه - مهاباد یکی از مسیرهای راهبردی استان است، افزود: این محور در کریدور اربعین و همچنین قرار دارد و اجرای پروژه‌های بهسازی و روکش آسفالت در این مسیر، علاوه بر تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، نقش مهمی در توسعه ترانزیت کالا، رونق مبادلات اقتصادی و تقویت ارتباطات منطقه‌ای ایفا می‌کند.

رحمانی با تاکید بر اینکه توسعه استان بدون تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: سیاست اصلی مدیریت استان، آماده‌سازی زیرساخت‌هاست و در این مسیر، توسعه راه‌ها، راه‌آهن و پایانه‌های مرزی به صورت همزمان دنبال می‌شود تا زمینه رشد اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی استان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی به ویژه مسیرهای منتهی به مرز تمرچین از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و این مسیرها علاوه بر نقش اقتصادی، مسیر وحدت، همدلی و ارتباط با کشورهای همسایه محسوب می‌شوند و همچنین کریدور بندر امام خمینی(ره) – بازرگان نیز از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی کشور است که نیازمند توجه ویژه در تامین اعتبارات و توسعه زیرساخت‌ هاست.

استاندار آذربایجان‌ غربی با اشاره به اولویت‌های استان در توسعه راه‌های شریانی اظهار کرد: تکمیل و توسعه محورهای سه‌راهی حیدرآباد تا تمرچین، خوی- قطور- رازی، سه‌ راهی ایواوغلی تا ماکو-بازرگان، میاندوآب- بوکان، میاندوآب- سرچم و میاندوآب- شاهین‌دژ -تکاب از مهم‌ترین برنامه‌های استان در حوزه راه است.

رحمانی تاکید کرد: توجه مدیریت استان تنها معطوف به محورهای شریانی نیست و توسعه و بهسازی راه‌های روستایی نیز با جدیت دنبال می‌شود تا خدمات عمرانی به صورت متوازن در تمامی مناطق استان ادامه یابد.