انتشار کارنامه آزمون ارشد پزشکی تا اول هفته آینده/ پذیرش 5 هزار نفر

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی امسال برای اولین بار در مرحله انتخاب محل داده می شود اما برای این کار در انتظار نهایی شدن ظرفیت اعلامی از سوی دانشگاه ها هستیم.

وی افزود: حدود 80 هزار نفر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی حاضر بودند که از این تعداد بخشی مجاز به انتخاب رشته شده اند که می توانند به نسبت به انتخاب محل تحصیل اقدام کنند.

پورکاظمی یادآور شد: تلاش ما این است که تا اواخر هفته جاری یا در نهایت اوایل هفته آینده کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی را منتشر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: حدود 5 هزار نفر ظرفیت این دوره پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد گروه پزشکی است.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال 93 در روزهای 22 و 23 خردادماه با رقابت 79 هزار و 363 نفر برگزار شد. در این دوره از آزمون تعداد 58 هزار و 800 نفر زن و 20 هزار و 560 نفر مرد بودند.