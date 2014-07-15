  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۷

در نشست معاونان دانشگاه تأکید شد:

مشکلات اجرایی آیین نامه های آموزشی دانشگاهها/ بازنگری تمام آیین نامه ها

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم از مهمترین مسایل مطرح شده در گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاهها خبر داد و گفت: در این نشست بر بازنگری تمام آیین نامه های آموزشی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم در خصوص برگزاری نشست معاونان آموزشی دانشگاههای تهران گفت: نشست معاونان آموزشی دانشگاه های استان تهران به منظور بررسی آیین نامه های آموزشی از جمله مقطع کارشناسی و تصمیم گیری بر حذف یا برگشت نمره صفر به کارنامه دانشجویان، برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست، معاونان آموزشی دانشگاه ها بر ضرورت بازنگری تمام آیین نامه های آموزشی به علت اشکالاتی که در اجرا دارند، تاکید کردند.

نوه ابراهیم افزود: مقرر شد، آیین نامه مقطع کارشناسی ظرف یک ماه آینده مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد و تا پیش از آغاز سال تحصیلی به دانشگاه های کشور ابلاغ شود.

وی درباره آخرین وضعیت بررسی آیین نامه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد، اظهار داشت: همچنین آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد در حال بررسی است و به زودی نهایی خواهد شد.

