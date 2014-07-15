نخستین تمرین ایران در فلورانس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با در خواست مسئولان تیم ایران و موافقت کمیته برگزاری مسابقات مرحله نهایی لیگ جهانی اولین جلسه تمرین ایران در شهر فلورانس چهارشنبه شب در سالن پالا اورلست، سالن تمرین تیم‌ها به صورت توپی برگزار شد.

قرار بود ملی‌پوشان کشورمان یک جلسه تمرین بدنسازی را در هتل محل اقامت برگزار کنند که با تشخیص اسلوبودان کواچ، اولین جلسه تمرین ملی‌پوشان به کار با توپ اختصاص یافت. تمرینی توپی با نشاط و رضایت بخش برای کادر فنی در سالن تمرین این مسابقات که در ابتدای این تمرین سرمربی تیم ملی در خصوص اهداف این تمرین نکاتی را به بازیکنان گوشزد کرد و سپس بازیکنان زیر نظر کارلو ساتی به گرم کردن پرداختند.

تمرکز تمرینات بر روی حمایت از مهاجم، استفاده از توپ‌های برگشتی، استفاده از مهاجم سرعتی و آبشار در برابر سه دفاع بود. در انتهای تمرین نیز عبادی‌پور تمرین سرویس انجام داد و فیاضی و علیزاده دریافت و بقیه بازیکنان به سرد کردن پرداختند.

تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار خود در مرحله نهایی لیگ جهانی 2014 ساعت 20 روز چهارشنبه به مصاف روسیه می‌رود.