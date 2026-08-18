اجرای برنامه جامع اقدام مشترک با حمایت راه و شهرسازی در خوانسار

محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده به‌عنوان یکی از اولویت‌های توسعه پایدار شهری، اظهار کرد: ساماندهی بافت‌های فرسوده نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش ایمنی و پیشگیری از مخاطرات شهری دارد و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های شهرستان در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط افزود: تحقق اهداف بازآفرینی شهری نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، مطالعات دقیق و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی در حوزه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده است.

فرماندار خوانسار همچنین بر اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» در حوزه بازآفرینی شهری تأکید کرد و گفت: استفاده از مشاوران متخصص و باتجربه می‌تواند در شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهرستان مؤثر باشد.

توسلی با اشاره به حضور معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در جلسه بازآفرینی شهری شهرستان، ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی استان آمادگی خود را برای حمایت از طرح‌های بازآفرینی و بهسازی بافت‌های فرسوده خوانسار اعلام کرده است که این حمایت می‌تواند روند اجرای پروژه‌های عمرانی و نوسازی را تسریع کند.

وی تأمین قیر مورد نیاز شهرداری‌های خوانسار و ویست برای اجرای پروژه‌های عمرانی را از جمله ظرفیت‌های حمایتی اداره کل راه و شهرسازی عنوان کرد و افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت معابر و اجرای طرح‌های عمرانی در محدوده‌های هدف بازآفرینی کمک کند.

فرماندار خوانسار همچنین از بررسی مسائل و موارد جاری و در دست اقدام شهرداری خوانسار در این جلسه خبر داد و گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های شهرداری‌های شهرستان در اداره کل راه و شهرسازی نیز مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد همکاری و مساعدت لازم در این زمینه انجام شود.

توسلی خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر مسائل شهری و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های استانی، زمینه را برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، نوسازی بافت‌های فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم خواهد کرد.